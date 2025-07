Urrutia, exjugador de LDU, es investigado por su gestión como alcalde de Ventanas

Patricio Urrutia es recordado como uno de los goleadores históricos de Liga Deportiva Universitaria, Este miércoles 9 de julio del 2025, en redes sociales, se compartió un video en donde que el futbolista aparecía pidiendo ayuda porque, según indicó, su hijo de crianza, había sido detenido.

Pocos entendieron su mensaje. Dijo que el 23 de junio fue allanada una propiedad familiar, en el cantón Ventanas, en donde estaba su hijo. Sostuvo que él está preso de la manera más injusta. Aseguró que acababa de llegar de Estados Unidos, para recibir la residencia americana; tiene una enfermedad crónica. Habló de una cita médica pendiente.

Patricio Urrutia se retiró del fútbol en el 2013 y desde mayo del 2014 y hasta mayo del 2019 se desempeñó como alcalde de Ventanas, en Los Ríos. Fue candidato de la Revolución Ciudadana.

El histórico jugador de Liga Deportiva Universitaria es investigado, por el presunto delito de peculado, durante su administración como alcalde de Ventanas.

Patricio Urrutia, ¿envuelto en una investigación por peculado?

Patricio Urrutia, quien hoy trabaja como director técnico del Delfín de Manta, tiene una causa penal en su contra. También Fausto Flores Sánchez, Luis Villalva Vera, César Humberto Mackliff Castro y Édgar Palacios López.

La Fiscalía General del Estado lleva adelante la causa penal 12100-2025–00003. Además de Urrutia se investiga al exdirector de Obras, de fiscalización, procurador y a un empresario ligado a la Alcaldía de Ventanas.

No hay detalles sobre el proceso judicial. En el video compartido por Urrutia, que no está en sus cuentas de redes sociales, el exfutbolista y exalcalde de Ventanas se dirigió a quienes son responsables del allanamiento. "Quiero llegar a las personas que nos metieron en esto y que me devuelvan a mi hijo. De todo corazón se los pido".

