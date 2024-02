Las universidades públicas tienen una última carta por recursos, dice Economía

Las universidades y escuelas politécnicas públicas aún no saben con certeza cuánto será su presupuesto para este 2024. Un dato que les urge conocer sobre todo porque está en marcha el proceso de admisión de nuevos alumnos para este primer semestre o ciclo académico y necesitan planificar con los montos reales que manejarán.

Por ahora, como ha informado este Diario, lo cierto es que la ‘torta’ o fondo del cual se reparten los recursos para esas instituciones registra una reducción en este año. Y, en cambio, se ha agregado un nuevo ‘comensal’, lo que anticipa que algunos o todos recibirán pedazos más pequeños que en 2023.

El Ministerio de Economía ha reiterado que el Fondo Permanente de Desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas (Fopedeupo), que se nutre de un porcentaje de la recaudación nacional del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta, registra una reducción este año de 4 millones de dólares: bajó de 1.073 millones de dólares a 1.069.

Y que de este mismo fondo también saldrá en este año el presupuesto de la Universidad Yachay Tech, que antes funcionaba con una partida fiscal aparte que en 2020 promediaba los 12,6 millones de dólares.

Por otro lado, los organismos de control y regulación del sistema universitario del país aprobaron en enero pasado una nueva metodología de distribución de los recursos del Fopedeupo según criterios como calidad, pertinencia, equidad, entre otros, con el fin de diferenciar y reconocer el rendimiento académico de cada institución. Una fórmula que determina un aumento o disminución de los recursos según la institución.

Economía ha enfatizado que la repartición de ese fondo para las universidades no la hace el Ministerio, sino el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), con el conocimiento de las universidades y politécnicas.

Requerimos que la Asamblea Nacional apruebe la proforma presupuestaria de las universidades para que podamos avanzar en nuestros procesos y en el inicio de clases que será en abril. Marcos Zambrano, rector de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí

“El riesgo de crear universidad si la torta es la misma es que con el tiempo las otras universidades se van a ver afectadas. Pero no porque el Ministerio de Economía les haya reducido los ingresos”, aseguró la subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía, Olga Núñez, durante su exposición ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, el lunes 26 de febrero.

Pero ella también aclaró que la proforma aún no tiene las cifras definitivas que recibirá cada universidad, porque allí no constan, por ejemplo, los saldos comprometidos no devengados por cada entidad (contratos del 2023 que se pagan en 2024). Lo cual, con los debidos sustentos, podría representar un incremento en la asignación. “Empieza la Universidad de Bolívar. Debe ir con todos los justificativos y saldos comprometidos no devengados y nosotros iremos aumentando”, adelantó Núñez.

Sin embargo, la Universidad de Cuenca, que a fines de enero había advertido de una nueva reducción del presupuesto universitario en 2024, publicó también este martes otro comunicado donde denuncia el recorte de 1’457.061 millones de dólares en su presupuesto de 2024, ya incluidos los saldos comprometidos no devengados y otros rubros que le adeuda el Estado.

Recibimos un recorte presupuestario, pero como universidad responsable tenemos que adaptarnos. El recurso siempre va a afectar la parte operativa, pero vamos a hacer priorizaciones. Jhonny Pérez, rector de la Universidad Técnica de Machala