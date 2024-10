UNE pide examen especial por gastos de publicidad del Gobierno de Daniel Noboa

Este lunes 7 de octubre, el representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, presentó ante la Contraloría General del Estado un pedido para realizar un examen especial a los procesos de contratación de publicidad y pautaje del Gobierno de Daniel Noboa.

Según Quishpe, el actual mandatario ha destinado más de 7 millones de dólares a pautaje y publicidad en solo 10 meses de gestión, superando considerablemente los gastos del expresidente Guillermo Lasso, quien en dos años y medio habría invertido menos en este rubro.

Pautajes millonarios

El líder sindical destacó que, en los últimos meses, tres empresas han concentrado la mayoría de estos contratos, siendo una de ellas beneficiada con más de 2 millones de dólares.

Quishpe subrayó su preocupación por lo que considera un uso excesivo de recursos públicos para promover la imagen del presidente, en lugar de atender problemas fundamentales del país, como la inseguridad, el desempleo, la reinserción escolar o la falta de medicinas en los hospitales.

“Es evidente que no hay un Estado de seguridad, no hay un Estado de bienestar, no hay un Estado de trabajo. Lo único que existe es un Estado de propaganda, donde el presidente ha concentrado sus esfuerzos en publicidad para asegurar su reelección, sin priorizar las verdaderas necesidades del pueblo”, señaló Quishpe en su declaración ante los medios.

