Un año después de la tragedia: ¿Qué pasó con el puente colapsado Gonzalo Icaza?

Ha pasado más de un año desde el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo y la situación en la zona continúa siendo crítica. La conexión vial entre comunidades de Daule sigue interrumpida y, hasta ahora, no existe una reconstrucción visible de la estructura que garantice una solución definitiva para miles de habitantes.

El 19 de marzo de 2025, el desplome del puente no solo fracturó la movilidad en este sector del Guayas, sino que dejó una huella profunda: cinco personas fallecidas, vehículos que terminaron en el río Daule y poblaciones enteras afectadas. Entre las más golpeadas estuvieron Magro y Lomas de Sargentillo, que además enfrentaron durante meses la falta de agua potable tras la destrucción de una tubería clave.

A más de doce meses del hecho, lo que se evidencia en el sitio es un proceso aún inconcluso. Los trabajos se han concentrado principalmente en retirar la estructura colapsada, una tarea que avanza de forma parcial y que ha estado marcada por dificultades técnicas y condiciones adversas, especialmente por el caudal del río.

¿Cuál es la situación actual y qué dice la prefectura del Guayas?

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Desde la Prefectura del Guayas se ha informado que el desmontaje del puente registra un avance cercano al 53%. Las labores se ejecutan mediante un sistema especializado que incluye maquinaria pesada como grúas, malacates y hasta un sistema de teleférico, necesario para retirar piezas de gran tamaño y peso de forma progresiva.

De acuerdo con el reporte oficial, esta fase continuará durante los próximos meses. Una vez concluida, se prevé avanzar hacia el retiro de torres y la demolición de las bases de hormigón, aunque estos trabajos dependerán del comportamiento de la temporada invernal.

En paralelo, las autoridades aseguran que ya se han iniciado tareas vinculadas a la futura infraestructura, como la construcción de elementos estructurales que formarán parte del nuevo puente. Sin embargo, estos avances aún no se traducen en una obra visible que alivie la situación de las comunidades afectadas.

📍 Daule | Una intervención compleja, técnica y ejecutada con responsabilidad



La prefecta @marcelaguinaga supervisó en Magro el avance del desmontaje del puente colapsado Gonzalo Icaza Cornejo, una obra que registra cerca del 53% de progreso y que se desarrolla en condiciones… pic.twitter.com/NxCeAjOOsj — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) March 23, 2026

Comerciantes y residentes deben tomar nuevas rutaa

Mientras tanto, la realidad en el territorio sigue marcada por la incertidumbre. La falta de una conexión directa ha obligado a los habitantes a modificar sus rutas, asumir mayores costos de traslado y enfrentar limitaciones en actividades cotidianas, desde el comercio hasta el acceso a servicios básicos.

A un año de la tragedia, el puente Gonzalo Icaza Cornejo permanece como un símbolo de una emergencia no resuelta. Aunque las autoridades insisten en que los trabajos avanzan, la percepción en la zona es otra.

La tragedia llegó el pasado 19 de marzo del 2025 GERARDO MENOSCAL

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