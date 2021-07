Ultimátum de los arroceros: 24 horas para una solución a los bajos precios

Los arroceros del Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía (Fosag-SL), y agricultores de Daule, Salitre, Nobol, Colimes, Palestina, entre otros, hoy por cinco horas cerraron la vía a Santa Lucía a la altura del puente San Pedro Espinal. Allí, a viva voz le pidieron al Gobierno que les dé una pronta solución al problema del precio del arroz.

Agentes policiales de Daule y otros cantones arribaron para controlar el ánimo caldeado de los arroceros, quienes tras una marcha que se inició en el recinto Barbasco, se tomaron los cuatro carriles de la mencionada vía, sentándose con matas de arroz en medio de la carretera. Además hubo manifestantes a caballo.

Después de un intenso diálogo de los uniformados con quienes protestaban, la tarde de ayer se habilitó la vía, que estaba congestionada por la gran columna de vehículos de transporte público y pesado. Algunos pasajeros (que iban a cantones de Guayas y de otras provincias, como Manabí y Los Ríos) tuvieron que hacer trasbordos para llegar a sus destinos.

Alexandra Plúas Chiriguaya, presidenta de la junta de usuarios Higuerón y vocera de este frente de organizaciones, manifestó que los arroceros han establecido un plazo de veinticuatro horas para que el Gobierno Nacional les solucione el problema del precio del arroz. Si no, se tomarán nuevamente las carreteras.

“Lo que estamos solicitando es que la saca de arroz en cáscara de 220 libras tenga el precio oficial de 35 dólares, como lo prometió el presidente de la República, Guillermo Lasso, en campaña. Hasta el momento no se cumple”.

La medida de ayer fue pacífica, “para que nos escuchen las autoridades, porque el agro está en emergencia total. Ya no soportamos más, los bancos no nos esperan y con el bajo precio no hay cómo pagar las deudas. Exigimos ser escuchados”, acotó Plúas.

Miguel Solórzano Sánchez señaló que el arroz sigue bajando y los insumos agrícolas siguen subiendo, y nadie les ayuda. “Una crisis total vivimos los arroceros, por eso estamos unidos todos los cantones del norte del Guayas. Queremos respuestas rápidas, porque los diálogos ya se agotaron y no esperamos más”.

Rosendo Mota, agricultor de Daule, afirmó que con los bajos precios no alcanza ni para pagar a los trabajadores.

“Estamos totalmente quebrados, por eso salimos a las carreteras, porque además de la pandemia sanitaria que vivimos, esta crisis también nos tiene mal económicamente”, se quejó el hombre, de 59 años, quien, montado en su caballo, deseaba ser escuchado por las autoridades.

El precio que se paga hoy por la saca está entre los 22 y 24 dólares. No más.

"ES UNA ALERTA". Julio Carchi Soriano, dirigente de Daule, considera que las autoridades del Gobierno central deben tomarse en serio el problema del arroz, ya que el bajo precio tendrá impacto en el nivel de vida de cantones como Daule, Santa Lucía, Palestina, Salitre, Samborondón, Jujan y Simón Bolívar en Guayas; así como de Babahoyo, Vinces, Baba, Ventanas y otros en la provincia de Los Ríos. “No es un chiste, es una alerta”, enfatizó. GLC