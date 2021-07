El bajo precio de la saca de arroz de 210 libras en cáscara, que bordea los 25 dólares, mueve al sector.

Con la presencia de Álex Ibarra, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura, y otras autoridades gubernamentales, la tarde de ayer en la explanada de la junta de usuarios América Lomas de Daule se realizó el foro de arroceros organizado por la Corporación Nacional de Organizaciones Productoras de Arroz del Ecuador (Corpnoarroz).

Durante más de tres horas, los hombres y mujeres que labran la tierra expusieron a las autoridades la problemática del precio del arroz, que sigue bajando en las últimas horas sin que nadie, hasta el momento, dé una solución.

Heitel Lozano Peña, de la Corporación de Arroceros, manifestó a EXPRESO que lo que piden al Gobierno es que les ayude a recuperar el precio de sustentación del arroz, ya que el Registro Oficial # 045 establece un precio de 32 dólares por la saca en cáscara de 215 libras. “Este precio en la actualidad no se respeta, ya que está por debajo de los 25 dólares”, manifiesta.

“Esta es nuestra primera reunión con las autoridades y dirigentes, la próxima semana tendremos una de resultados; ya no vamos a esperar y a conversar más; esta semana que viene es de resultados y tenemos que tener las cosas claras”.

Lozano dice que ya no esperarán. “Si no se toman medidas, lamentablemente tendremos que ir a las calles. Si no nos escuchan a las buenas, nos escucharán a las malas, pero tienen que escucharnos porque el sector arrocero está en terapia intensiva”, acota.

Julio Carchi Soriano, arrocero del cantón Daule, señaló que también se está pidiendo la exportación de la gramínea, porque ya está por comenzar la nueva cosecha.

Durante el año 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se sembraron 315.023 hectáreas de arroz a nivel nacional, lográndose una producción total de 1’336.502 toneladas métricas (en cáscara).

La mayor cantidad de arrozales del Ecuador se encuentran en Guayas. De acuerdo con el INEC, el 64,96 % de la superficie sembrada en 2020 estaba en esa provincia; mientras que en Los Ríos, el 24,45 %.La tercera en importancia es Loja, con el 4,59 %.

La producción de arroz se realiza durante todo el año en forma escalonada y, en ciertas zonas, se siembran hasta tres ciclos enel año. Las mejores áreas son Santa Lucía,Daule, Samborondón, Salitre, Nobol, Palestina.

El subsecretario de Comercialización sostiene que se abrirán las bodegas de campo para los pequeños productores y que se reactivará la nueva unidad de almacenamiento para absorber la cosecha. “Sabemos que los agricultores están enojados por la situación y comprendemos”, indica.

Los respectivos controles se ejecutarán para verificar el precio del arroz y el de los insumos agrícolas, para de esta manera estabilizar los valores, anota.

El sector industrial ha señalado a Diario EXPRESO que el exceso de producción y la escasa exportación hacia Colombia son las causas principales de la caída del precio del grano.

Otro factor que influye es la baja productividad, lo cual provoca que cada vez sea menos rentable la actividad para los agricultores. En Ecuador se cultivan unas 315 mil hectáreas.