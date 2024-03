Tribunal rechaza apelación de Terán y Muñoz para lograr medidas sustitutivas

El Tribunal, integrado por los jueces Felipe Córdova, Marco Rodríguez y Liz Barrera, rechazó por unanimidad la apelación a la prisión preventiva que presentó Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Xavier Muñoz, exvocal del organismo, en el caso Independencia Judicial. La resolución la emitieron pasadas las 17:00 de este lunes 18 de marzo de 2024.

Los magistrados desecharon la solicitud al considerar que "no es el momento procesal para decidir un hecho nuevo" dentro de la causa.

La fiscal, Diana Salazar, participó en la audiencia y, al igual que la Procuraduría General del Estado, solicitó que se descarte la solicitud de ambos procesados. El Ministerio Público los acusa de supuesta obstrucción a la Justicia.

La defensa de Terán alegó que existiría una ausencia de obstrucción fáctica y una falta de motivación. En cambio, el representante legal de Muñoz habló que que el exvocal ya no ostenta el cargo de integrante de la Judicatura y que no existiría un trato de igualdad, pues a otros sujetos procesales dentro del mismo caso les dieron medidas cautelares. Además aseguró que no hay suficientes elementos de convicción en su contra ni riesgo de que escape del país, pues tiene hijos.

El caso Independencia Judicial

Según explicó Salazar en un video el 29 de agosto de 2023, la investigación del caso Independencia judicial se inició meses antes de ese año, el 11 de mayo.

La titular del Ministerio Público manifestó que esa obstrucción se habría dado en casos de connotación como Las Torres, en el cual fue sentenciado el excontralor Pablo Celi.

Luego, en la audiencia del 28 de diciembre, el fiscal subrogante Wilson Toainga explicó que los exvocales fueron procesados por supuesto tráfico de influencias en la Corte Nacional y la causa recayó en el juez Walter Macías, pero Barreno lo demandó con una recusación.

Tras esa recusación, el pleno de la Judicatura suspendió de sus funciones con base en informes de los subalternos del magistrado. con solo dos votos de cinco posibles. Además, le impusieron una denuncia administrativa en el marco del caso Las Torres. Esta última acción fue calificada por el organismo como una "infracción gravísima" y lo destituyó.

El lunes, Salazar volvió a acusarlos de impedir la actuación del juez Macías en el caso Las Torres.

Tras conocerse la resolución del Tribunal, Terán dijo que asumiría su propia defensa técnica y solicitó la ampliación. Mencionó que no aceptará un defensor público ni privado.

