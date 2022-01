Resolución. El tribunal negó el recurso legal y sostiene que la prisión preventiva no ha caducado.

El tribunal de la sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el pedido de hábeas corpus solicitado por Daniel Salcedo Bonilla a través de su defensa, quien sustentaba el recurso legal por la supuesta caducidad de la prisión preventiva de su representado.

La audiencia que daría a conocer la resolución del tribunal sobre el pedido de hábeas corpus por parte de la defensa de Salcedo fue suspendida en tres ocasiones. Sin embargo, este martes 18 de enero, se dio a conocer que los jueces José Daniel Poveda Araus, Carlos Alberto González Abad y María Fabiola Gallardo Ramia votaron en contra de este recurso legal dejándolo sin efecto.

El tribunal sostuvo que “no ha caducado la prisión en su caso”, por ello Daniel Salcedo Bonilla, quien ha sido sentenciado a 13 años de cárcel por peculado, 4 por fraude procesal y 3 por ingresar objetos prohibidos a la reclusorio, continuará cumpliendo sus sentencias en el Centro de Privación de la Libertad Cárcel No. 4 en Quito, y no en arresto domiciliario como lo requería su defensa.

Los abogados de Salcedo, paralelo al pedido del hábeas corpus, expresaron preocupación por la vida de su representado, debido a las amenazas de muerte que habría recibido su representado vía correo electrónico, cuando se encontraba realizando actividades académicas en su computador.

Según el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), la defensa de Daniel Salcedo ha solicitado 9 hábeas corpus, de los cuales el mismo accionante ha desistido y otros han sido negados.

Por su parte, la Corte Provincial de Justicia del Guayas anunció que los juristas que participaron en la audiencia que dejó sin efecto el requerimiento de Salcedo, se encuentran bajo resguardo policial ante posibles amenazas.