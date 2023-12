Tribunal confirma la prisión preventiva de Xavier Muñoz

Los jueces David Jacho (ponente), Roberto Guzmán, Luis Adrián Rojas negaron este 30 de diciembre de 2023 el habeas corpus de Xavier Muñoz Intriago, vocal del Consejo de la Judicatura, detenido por presunta obstrucción a la justicia desde el jueves.

Con esta decisión se confirma la orden de prisión ordenada por el juez del caso, Luis Rivera, la cual fue emitida con apego a la ley penal y garantías constitucionales, según el análisis del tribunal.

En la diligencia Muñoz estuvo presente, de forma telemática, desde la cárcel. Los jueces le permitieron hablar en la misma. Él dijo fue procesado por la Fiscalía, por el siempre hecho de hacer su trabajo. “Todo esto solo es por cumplir con mi deber legal, a través del Pleno del Consejo de la Judicatura, por ejercer la potestad constitucional y legal de control disciplinario”.

Explicó que él no se iba a fugar del país y que no era un delincuente. “¿Acaso he sido el representante de Los Choneros, de los Lobos; acaso soy un delincuente para que la Fiscalía hable de peligrosidad para la investigación”, cuestionó en la audiencia.

Por su parte, el juez Rivera defendió su decisión de ordenar el arresto a través de un informe escrito que se leyó en la audiencia. Explicó que la medida cautelar es necesaria para reducir el peligro de fuga y garantizar la no interferencia en investigación de la Fiscalía debido al alto cargo en la administración de justicia que Muñoz ostenta.

