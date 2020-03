Tribunal no acepta tercer diferimiento del juicio de Vallejo

El próximo 19 de marzo se juzgará a la exasambleísta Norma Vallejo por el posible delito de concusión. La audiencia se instalará a las 09:00 en la Corte Nacional de Justicia. El tribunal de juicio no aceptó diferir el juzgamiento solicitado por la sospechosa quien presentó un escrito argumentando que, debido al estado de salud no se encuentra física y psíquicamente normal para comparecer a la diligencia.

Nuevos casos de 'diezmos' se alistan en la Fiscalía Leer más

El tribunal explicó a la solicitante que el proceso se encuentra en esta etapa de juicio desde el 27 de junio de 2019. Desde ese día se ha señalado audiencia de juicio por dos ocasiones y no se ha podido concretar el juicio por solicitud de Vallejo.

El tribunal explicó que la primera ocasión que ha sido diferida fue por pedido de la procesada "por cuanto aducía del padecimiento de cáncer de mama, y que no se encontraba en un estado psíquico normal para comparecer a la audiencia".

La segunda ocasión tuvo circunstancias similares a la anterior. En esta tercera ocasión los jueces consideraron que su padecimiento desde todo punto de vista es realmente penoso y desgastante y los jueces lo comprenden "pero no es menos cierto que el hecho de encontrase en este estado el proceso, y no tenga una resolución que ponga fin a esta etapa y aún más perjudicial", indicaron.

En la providencia expresan que el caso no puede quedar pendiente esta etapa en forma indefinida, no solo porque el delito tiene la posibilidad de juzgarse en ausencia, sino porque no existe un impedimento psíquico justificado.

El tribunal justificó que el que puede acudir al juicio es su abogado. Los jueces ofrecieron que tomarán todas las medidas respectivas para que no sufra un quebranto de salud durante la diligencia y hasta requerir la presencia de un médico en determinado momento.

Karina Arteaga se defiende y calificó a las acusaciones de Fabricio Villamar de maliciosas y temerarias Leer más

Añadió que de no comparecer su defensor particular deberá hacerlo la Defensoría Pública y asumir el conocimiento del proceso con la debida antelación. A finales de 2018, en redes sociales se difundió un audio en el que se escuchaba un diálogo que Vallejo mantenía con un supuesto colaborador al que llamaba 'Carlitos'.

Se acusó a Vallejo del cobro de contribuciones obligatorias y no consentidas (diezmos) a varios de sus excolaboradores en la Asamblea Nacional. Los aportes habrían sido entre 150 y 300 dólares para evitar quedar fuera de sus cargos.

Vallejo fue denunciada por el legislador Fabricio Villamar de CREO. Fue destituida el 13 de noviembre de 2018. En esa oportunidad y luego de aclarar que colaboraba con las investigaciones que llevaba adelante la Fiscalía, la exlegisladora había afirmado que "es importante ir al juicio para demostrar mi inocencia".