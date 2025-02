Liga Azul: estas son las tres consecuencias legales enfrentan los vocales destituidos

Tras su salida del Cpccs, cuatro vocales enfrentan multas, suspensión de derechos de participación y no volver a esa entidad

Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) vinculados con el correísmo tienen tres consecuencias legales luego de su destitución. Los integrantes de la Liga Azul enfrentan una multa, pérdida de los derechos de participación y no poder volver a la entidad.

La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) incluyó a Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor. Esto después de denuncias presentadas por Pamela Troya y Santiago Becdach ; además de Mónica Jaramillo por una infracción electoral.

Las denuncias estaban relacionadas con la aparición de los cuatro destituidos durante la campaña de 2023 con los colores y frases del correísmo.

La Constitución establece que los aspirantes al Cpccs no pueden ser militantes, adherentes o simpatizantes de una organización política.

En septiembre de 2024, en primera instancia, la Liga Azul ya fue destituida. Pero los vocales presentaron una apelación que fue negada el pasado 31 de enero de 2025. Así, una vez que la decisión quede ejecutoriada, los destituidos deberán cumplir con lo impuesto por el TCE.

Multa por la infracción

El TCE impuso una multa de 70 salarios básicos unificados; es decir, $31.500. Esa misma multa se impuso a los cuatro vocales destituidos. Para su pago, el TCE dio seis meses. Estos se cuentan a partir de que la sentencia esté ejecutoriada.

Pérdida de derechos de participación

Además de la multa económica, el Contencioso Electoral también decidió suspender sus derechos de participación por los próximos cuatro años. Es decir, los cuatro no podrán participar en elecciones hasta 2029.

¿Pueden regresar al Cpccs?

La Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) establece que un funcionario no puede volver a la entidad de la cual fue destituido. Los expertos en Derecho Esteban Ron y Gonzalo Muñoz coinciden en que esta normativa incluye a los vocales del Cpccs.

Hasta las 12:30 de este 4 de enero de 2025, el TCE no tenía recursos de ampliación o aclaración por parte de los consejeros del Cpccs destituidos. Dichos recurso no cambian el fondo de la sentencia pero aplazan el que quede ejecutoriada. En caso de que no los presenten, la decisión quedaría en firme el jueves 6 de febrero de 2025.

