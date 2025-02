¿Por qué Daniel Noboa ordenó el cierre de las fronteras de Ecuador?

A través de sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa dispuso al Bloque de Seguridad que militarice los puertos del Ecuador y que refuerce la presencia de los miembros del Ejército en las fronteras del país, las cuales estarán cerradas durante tres días.

¿Cuándo será el cierre de las fronteras?

En un breve mensaje publicado el lunes, el mandatario señaló que el cierre de las fronteras será desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero de 2025.

Aunque hizo el anuncio un día antes, hasta este martes 4 de febrero no había el Decreto Ejecutivo para oficializar la disposición, con la cual se limitará el ingreso y salida en los puntos limítrofes del país.

He dispuesto al bloque de seguridad se ejecuten las siguientes acciones:



1) Militarizar los puertos de manera inmediata.

2) Reforzar la presencia militar en la frontera norte y sur del país. Ante los intentos de desestabilización de grupos armados, desde el sábado 8 hasta el… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) February 3, 2025

El ministro de Gobierno, José De la Gasca, brindó escasa información sobre la medida la noche del lunes. Aseguró que la disposición responde a información sobre un presunto intento de afectar al Gobierno.

"Hay información sensible que se maneja a nivel del Bloque de Seguridad, que no puedo divulgar, que permite deducir y al presidente tomar este tipo de decisiones porque se busca generar alertas, ambientes enrarecidos de violencias que no son coincidencias. Aquí hay vínculos entre mafias políticas y grupos narcodelictivos para generar esta suerte de debilidad en la imagen del Gobierno", dijo De la Gasca en una entrevista en Notimundo.

Gobierno habla de cierre fronterizo "total"

Según el funcionario, los supuestos intentos de desestabilización se presentarían en el marco de las elecciones. Por ello justificó que la medida se aplique antes, durante y después de los comicios del domingo 9 de febrero.

"Ya están hablando de la sombra del fraude, de todo están hablado y de todo dirán con tal de debilitar la legitimidad que se tiene hasta ahora y seguramente en los resultados (electorales)", insistió.

El secretario de Estado también evitó hablar del cierre de las fronteras que Ecuador mantiene con los países vecinos de Colombia y Perú. "Se está instrumentando, no se puede dar detalles porque es cuestión de seguridad. Nadie sale y nadie entra", manifestó.

Según De la Gasca, la acción gubernamental tendría como fin evitar hechos como los que consideraban que se podrían presentar en las protestas de diciembre de 2024.

"¿Se acuerda de cuando iban a hacer las marchas en diciembre y entraron con 2 millones de dólares en el aeropuerto? Ahora quizá no solo querrán meter plata sino otras cosas", contó. Se refiere al ingreso de dos mujeres con ese dinero en efectivo, quienes fueron detenidas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en el último mes de 2024. El hecho es investigado por la Fiscalía.

Perú espera detalles de la medida ecuatoriana

El anuncio de Noboa causó la reacción de Perú. En un comunicado, la Cancillería de ese país señaló que la "medida de seguridad unilateral tendrá un impacto respecto al libre tránsito de las personas y al desarrollo del comercio y el turismo en la zona de integración fronteriza de ambos países".

Según el Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, Ecuador solo ha informado verbalmente a las autoridades de ese país y espera "obtener precisiones que permitan conocer los alcances de la decisión" de Noboa.

📄 Comunicado Oficial N° 006-25: Sobre la decisión del Gobierno del Ecuador de cerrar sus fronteras.



👉 https://t.co/81trnXHZOp pic.twitter.com/P5kcxs7eLv — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 4, 2025

El cierre de la frontera se dará mientras en el país también está vigente un estado de excepción focalizado y que solo rige en siete provincias y tres cantones.

