Con exhibición se celebra aniversario de la victoria aérea del Cenepa y el Día de la Aviación de Combate

La ceremonia de conmemoración de la Victoria Aérea del Cenepa y el Día de la Aviación de Combate fue el escenario de la recreación de las acciones cumplidas el 10 de febrero de 1995.

La FAE conmemora los 26 años de la Victoria Aérea del Cenepa Leer más

Pilotos de la FAE recordaron los hechos que permitieron al Ecuador obtener la victoria en la guerra no declarada con el Perú. Los ruidos de explosiones, vuelos rasantes de aeronaves, aterrizaje y despegue de helicópteros que rescataban a los heridos en la zona de combate, las órdenes impartidas, se volvieron a vivir en la Base Aérea de Taura, en el Ala de combate 21. Desde este sitio salieron las aeronaves en los días previos a la victoria de las Fuerzas Armadas. Además hubo la entrega de reconocimientos a los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que participaron en las unidades de recolección e inhumación de personas fallecidas durante la pandemia en Guayaquil.

Fueron 42 uniformados. En su representación estuvieron siete para recibir el reconocimiento.

El teniente Ricardo Valencia fue uno de los que integró el Grupo Sanitario Especial para el tratamiento, recolección e inhumación de cadáveres en los meses más duros de la pandemia. Las labores iniciaron el 28 de marzo y concluyeron a finales de mayo. Su grupo recogió más de mil cuerpos. Se conformaron tres equipos. Cada equipo hacía su trabajo durante un mes. Cuenta que al principio se llegó a recoger hasta 400 fallecidos en un día. Los números no eran fijos, variaban. Los militares no llevaban la contabilidad. Recibían una lista y se acercaban a hospitales o casas de salud para su retiro. No hubo mucho tiempo para sentir tristeza, había que presentar respeto por el fallecido y procurar mantenerse alejados del contagio de COVID-19.

Ellos dieron el último adiós a cientos de víctimas de la enfermedad. Los honores fúnebres los presentaban con toque de trompetas, palabras de despedida y procedían a la inhumación.

Valencia recuerda que había un sentimiento de tristeza porque los fallecidos no podían ser despedidos por sus familiares. Durante la ceremonia sobrevolaron tres de los ocho aviones GROB que han sido adquiridos para entrenamiento militar de pilotos.

Tendrán incluisive capacidad acrobática. Son de Airbus y vienen de Alemania. Hasta mayo se completará la llegada de las restantes aeronaves. El ministro Oswaldo Jarrín anunció que también llegarán seis helicópteros medianos para rescate con dos poleas. Los pilotos que se haran cargo de las aeronaves reciben entrenamiento.

En Israel hay personal que se prepara para la operación de 13 lanchas que serán utilizadas en la frontera norte. Las lanchas llegarán hasta fines de año. Todo está financiado y corresponde a 2019. Además en Astinave se construye un buque para la vigilancia del sector marítimo en Galápagos.

La ceremonia contó con la asistencia del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, excomandantes de la FAE y los militares que fueron parte de las unidades que levantaron fallecidos en Guayaquil entre marzo y mayo de 2020.