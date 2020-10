Lenín Moreno:  En tres años de gestión el Gobierno ha destinado cerca de 7 mil millones de dólares a Guayaquil

Sin detallar montos, el presidente Lenin Moreno anunció que se realizará un importante desembolso para reducir el atraso económico que mantiene el Estado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales, grandes. Lo dijo este 9 de octubre de 2020, durante su discurso en la sesión solemne en honor al Bicentenario de Guayaquil, que se realizó en el Malecón 2000, al pie del río Guayas.

El evento estuvo presidido por la alcaldesa Cynthia Viteri, además estuvo presente el exalcalde Jaime Nebot, entre otras autoridades y personalidades locales, provinciales y nacionales.

Nebot abre la sesión solemne por el Bicentenario de la Independencia Leer más

“Queridos alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales no duden de que estamos haciendo todo lo que podemos. Pero nada es mejor que hablar con la verdad. Con cifras transparentes, como se debe hacer entre amigos y personas decentes. Sin engaños, con frontalidad, como es mi costumbre. Y también es una característica de la linda gente de esta tierra”, manifestó el mandatario.

Al referirse a Guayaquil, aseguró que en 3 años de gestión han entregado “muchísimos recursos”, a través de inversión directa, alianzas público privadas y asignaciones de ley. Son cerca de 7.000 millones de dólares que los detalló en: $ 2.222 millones en salud, $ 1.170 millones en educación, $ 220 millones en bonos sociales, $ 2.900 millones en inversión vial, en obras de gestión directa del Gobierno y otras en alianzas público privadas.

También detalló la inversión que se ha hecho a través de la banca pública como: $ 127 millones para obras de alcantarillando, drenaje y asfaltado; $ 29 millones para comerciantes y productores, con la campaña Reactívate Ecuador y $ 470 millones de BanEcuador, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Conafips para 28.000 emprendedores guayaquileños.

“Continuaremos otorgando créditos baratos y a buen plazo, porque esos recursos dinamizan la economía y mantienen empleos”, aseguró el mandatario.

Moreno recordó lo que vivió la ciudad en el pico de la pandemia por la COVID-19, que puso a Guayaquil en el ojo del mundo. “En el transcurso de estos dos siglos, Guayaquil ha sido -y sigue siendo- cuna de héroes y heroínas. Cada hombre y mujer de esta ciudad tiene el espíritu rebelde y el alma de libertad de aquellos patriotas. La lucha de ese entonces, hoy, continúa encarnada en este pueblo valiente”, dijo. “Esa lucha por la justicia, contra la corrupción, contra el hambre y la desigualdad social deben ser la estrella que guía nuestro caminar. Lamentablemente, hace poco, ustedes libraron otra terrible lucha en contra de un enemigo invisible: el COVID-19. Y pudieron salir adelante gracias a la gestión de sus propios ciudadanos, de las autoridades locales y, por supuesto, con el apoyo del Gobierno Nacional (...)”, destacó el mandatario.

Víctimas de la COVID-19 se recordaron en el Saludo a la Aurora Gloriosa Leer más

Subrayó que los problemas sanitarios y económicos, generados por la pandemia, no han terminado, pero que estamos superando lo peor y que la situación económica del país está mejorando. “Desafortunadamente, ante el dramático escenario que atravesamos, demoraron las transferencias a diversos sectores, incluidos los gobiernos locales. Ustedes lo saben. No fue nuestra voluntad atrasar esas contribuciones. Simplemente, no teníamos recursos. Y eso hay que entenderlo. ¡No teníamos un solo dólar de ahorro! ¡Ni ventas petroleras! ¡Ni consumo interno! ¡Ni recaudación tributaria! ¡Teníamos los oleoductos rotos! Y como si eso fuese poco, nos sorprendió el imprevisto y enorme gasto que requeríamos para enfrentar la pandemia. ¡Sin un centavo en la caja fiscal!”, resaltó el mandatario al sostener que gracias a la recuperación de la confianza de los organismos financieros internacionales, el país están recibiendo recursos frescos, con los que buscan ponerse al día con pagos urgentes, en los que incluyen a los municipios grandes como Guayaquil, que lleva 109 días con cero muerte por el virus, desde el 10 de mayo.

“Ecuador está orgulloso de su historia. Y nos unimos -con gran alegría- a la celebración de su Bicentenario (...), remarcó el presidente al honrar además a los funcionarios que dejaron todo por amor a Guayaquil, por salvar vidas durante la pandemia.