El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) presentó el pasado 15 de diciembre la plataforma Contrataciones Abiertas Ecuador. La idea es transparentar los procesos de compras con dinero público.

Como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ustedes ayudaron a construir este portal. ¿Cuál es el objetivo?

Datos Abiertos es parte de un proyecto más grande: el Plan de Gobierno Abierto del Ecuador. En 2018 el país ingresó en la Alianza para el Gobierno Abierto y desde entonces asumió varios compromisos. Entre estos la creación de la plataforma.

¿Cómo ayuda a la transparencia? Antes ya había un portal de contrataciones, pero eso no ha impedido la corrupción.

No voy a defender al Sercop, porque no trabajo allí. Pero hay que ver qué dice la ley. Y esta no les faculta para que persigan casos de corrupción. Lo que dice la ley es que el Sercop debe alertar. Los que deben intervenir en esos casos son la Contraloría, Fiscalía y la justicia ordinaria.

¿Qué cambios principales presenta esta plataforma?

La plataforma de datos abiertos entrega a la ciudadanía, a los proveedores y a las instituciones lo que está pasando en el tema de la contratación. Es decir, ahora es más fácil investigar. Por ejemplo, para que un periodista haga un especial sobre cuánto dinero ha gastado el Municipio de Quito en compra de mascarillas, eso antes era una tarea titánica porque había que revisar contrato por contrato. Ahora con la nueva plataforma, para ese reportaje no se demora más de cinco minutos. Así estamos facilitando el acceso a la información.

“Como IESS hemos fallado, pero esto es compartido con Sercop” Leer más

¿Qué datos encuentra la ciudadanía en esta página web?

Hay un estándar internacional para transparentar la información. Ahora el país lo tiene, junto con otras 50 naciones. Allí, uno tiene acceso a todos los procesos de lo que compró una institución, en qué tiempo, cuál fue el tipo de proceso, quién fue el proveedor, cuál fue el costo. Esto es accesible y en un formato mucho más amigable.

¿Cómo la transparencia ayuda al desarrollo del país?

La transparencia tiene dos dimensiones. La primera es para rendir cuentas y evitar la corrupción. La segunda es que esta información sirve para que los actores tomen mejores decisiones. Por ejemplo, un proveedor de resmas de papel mira que tal Municipio compra cada tres meses a un determinado precio. Él puede revisar los datos y preparar una mejor oferta. Así se vuelve más competitivo. O un funcionario que debe adquirir escritorios, por ejemplo, puede ver que en el Municipio de al lado encontró mejores precios.

¿Cuál fue el trabajo que desarrolló la fundación?

Nosotros diseñamos cuáles eran las fases a seguir. Hace dos años hicimos una capacitación a los funcionarios del Sercop, sobre todo para desarrollar las capacidades de análisis de datos y desarrollo de tecnología. También apoyamos con talleres con la sociedad civil, como periodistas y empresarios, para identificar cuáles eran las necesidades de información.