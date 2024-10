Trabajadores del sistema carcelario temen por su vida

La crisis de seguridad en Ecuador se siente también en el entorno laboral de los que sirven en el sistema nacional penitenciario. En lo que va de 2024, ocho trabajadores del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) han fallecido luego de ataques armados, la mayoría fue al salir o intentar llegar a su trabajo.

Cuatro de ellos eran guías penitenciarios o también llamados agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Otros tres eran directores de cárceles en Guayas, Manabí y Sucumbíos, y la víctima restante era funcionaria administrativa a cargo de temas legales.

Estos hechos preocupan a los trabajadores de la entidad y manifiestan que se sienten vulnerables ante los peligros, especialmente porque son quienes por responsabilidad tienen contacto de una u otra forma con integrantes de las mafias.

En 2023 se identificó que en las cárceles del país había 32.784 personas privadas de libertad, según el SNAI. ARCHIVO

“La verdad con todo lo que pasa da miedo ejercer el cargo, nos asusta mucho ver lo que les ha pasado a nuestros compañeros”, lamentó una servidora del SNAI, quien prefirió mantener el anonimato por seguridad.

El SNAI respondió a EXPRESO que tienen varios protocolos de seguridad que han sido compartidos a sus colaboradores para precautelar su integridad, pero casi todos son para aplicar al interior de la oficina.

Destacaron que tienen un Plan de Emergencia del Edificio de Planta Central (ubicada en Quito), que incluye ejercicios de simulación programados; capacitaciones continuas para el personal, impartidas por direcciones internas del SNAI, así como por entidades externas como el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional, entre otros.

Adicionalmente, la entidad apuntó que fortaleció el “control de acceso a las instalaciones” y que constantemente difunden comunicados para informar a los colaboradores de las medidas de seguridad vigentes.

En enero 178 funcionarios entre guías y administrativos fueron retenidos por presos en las cárceles.

Aún esperamos que se cumpla el habeas corpus para trabajar dignamente en las prisiones".

Guía penitenciario prefirió el anonimato

Y si es que algún funcionario presenta riesgos inminentes poseen “un procedimiento para que los servidores denuncien cualquier amenaza contra su integridad física relacionada con el desempeño de sus funciones”, pero no ahondaron en la eficiencia de esos mecanismos.

Juan Pablo Albán, miembro y relator para Naciones Unidas, hace un llamado a las autoridades del Estado para que cumplan con sus obligaciones establecidas en la normativa nacional y las adquiridas en tratados internacionales.

“Se trata de personal de riesgo y la medida adecuada es darles equipos, darles custodia, transporte, hacer evaluaciones de riesgos, enseñarles cómo defenderse, estrategias de seguridad como rutas de desplazamiento, esto pasa por una política de seguridad seria, penitenciaria y criminal”.

Albán enfatiza que se deben aplicar los correctivos lo más pronto posible, en caso de que no se ejecuten con un verdadero compromiso de mejorar la situación. Porque si no hay garantías de seguridad en un futuro cercano, no habrá personal que se haga cargo de este tipo de trabajo.

“Esas herramientas de política pública no deben ser copias de otros modelos, sino adecuados a los problemas que Ecuador tiene, que no son nuevos, porque la crisis carcelaria no empezó ahora, sino hace varios años atrás con Moreno, y las muertes del personal penitenciario es del crimen organizado, desbordamiento que empezó en el gobierno de Rafael Correa”.

Ataques armados contra servidores carcelarios

12-01-2024 - Uno de los guías secuestrado en la cárcel El Oro fue asesinado y su cuerpo fue mostrado en el techo de la prisión, la Policía confirmó su identidad.

16 -01-2024 - Un guía penitenciario del reclusorio de Sucumbíos murió después de recibir disparos cuando regresaba a casa de su jornada laboral.

21-04-2024 - Cosme Damián Parrales Merchán, de 39 años, director del Centro de Privación de Libertad El Rodeo, en Manabí fue asesinado frente a su esposa.

31-08-2024 - Dos agentes penitenciarias que se dirigían al penal de mujeres fueron víctimas de sicariato.

03 -09- 2024 Hombres armados dispararon más de 20 veces contra Álex Xavier Guevara Angulo, director de la cárcel de Sucumbíos, se movilizaba a su domicilio.

12-09-2024 - La directora encargada de Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza Resabala, también perdió la vida en circunstancias similares.

19-09-2024 - Katherine Lizbeth Mazón Moreta Mazón resultó herida y murió después de siete días.

La medida para cumplir con la ley



El pasado 16 de enero, la justicia ecuatoriana falló a favor del habeas corpus presentado por la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios del Ecuador en el que pedía al SNAI mejorar las condiciones laborales y de seguridad para los guías. La idea es que ya no exista situaciones que generen riesgo a su integridad personal y su dignidad humana en el ejercicio de sus funciones dentro de los centros de rehabilitación carcelaria como lo ocurrido en enero pasado, cuando fueron sometidos y en audiovisuales se los observó suplicando por su rescate en medio de explosivos y armamento manipulado por los presos.

