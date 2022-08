De regreso a Ecuador. Luego de su paso como embajador de Estados Unidos en el país, Todd Chapman retorna al Ecuador no para quedarse. Lo hace ahora como diplomático retirado del servicio exterior estadounidense. Su familia y radicarse definitivamente en su país lo empujaron a desvincularse del sector público y ahora vincularse al privado. Visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre libertad de expresión, seguridad, justicia y más.

Empresarios se retan a insertar más marcas locales en EE.UU. Leer más

- ¿Ha visto algún cambio en Ecuador desde que dejó la Embajada hasta ahora?

- Este es mi tercer día. Es un poco complicado decir que he visto grandes diferencias. He visto un gran interés de aumentar las relaciones comerciales con Estados Unidos. También percibo la preocupación por la seguridad y es mucho más intenso ahora que cuando viví aquí. Eso es lamentable. Es resultado del narcotráfico. Ecuador sigue siendo un país con mucha expectativa, de potencial. En mi vida privada espero ayudar.

- ¿Cómo analiza los diversos cambios en la región, sobre todo el impacto del cambio de gobierno en Colombia? El presidente Gustavo Petro ha dicho que la guerra contra la droga es un fracaso y abrió relaciones militares con Venezuela.

- Cuando un presidente empieza su tiempo diciendo que acabará la guerra contra el narcotráfico es preocupante para la región como para mi país. Que sean los gobernantes actuales los que hagan esos comentarios. Ahora estoy concentrado en lo positivo.

- Pilar para la seguridad y lucha contra el narcotráfico es la justicia. Estados Unidos ha colaborado con la Fiscalía en casos sonados, pero del otro lado Ecuador ha experimentado fallos judiciales controvertidos...

- Es larga la historia de cooperación en justicia y todo al respecto de las leyes. Es mejor direccionar eso a los gobernantes actuales. La tradición y mecanismos existen.

- Sin libertad de expresión es imposible luchar contra la corrupción, contra la inseguridad y construir un sistema de justicia sin impunidad. Ahora la Asamblea aprobó unas reformas a la Ley de Comunicación que reviven reglas del pasado correísta. ¿Cuál cree que serían las consecuencias de ese retroceso?

- Siempre defiendo la libertad de expresión. Recuerdo varias veces en las que me atacaron verbalmente por la prensa y mi respuesta siempre fue: no estoy feliz con la declaración pero defiendo el derecho que tiene para decirlo. Lo mismo si no son verdaderas. Si se corta estabilidad, es la sociedad la que sufre. Pregúntele a Venezuela o a Hong Kong cuál es el resultado de perder el derecho a la libertad de expresión. La transparencia de la información y la libertad de expresión son un pilar para cualquier país democrático.

- Hablemos del tema económico. Los tres pilares de reformas del presidente Lasso tambalean. La tributaria pasó, pero se analiza una ley derogatoria. La ley de inversiones se cayó y no hay luces de que la reforma laboral vaya a ser presentada. ¿Cuál es el camino que a su criterio debería adoptar el presidente Guillermo Lasso?

- Conocí al presidente Lasso como embajador. Es cierto que como alguien que sale del sector privado está muy dedicado al desenvolvimiento de la economía ecuatoriana. Lo que puedo decir es que sigo viendo muchas oportunidades económicas aquí. En el agro, la exportación de más productos.

- ¿La Alianza del Pacífico es un espacio para alcanzar ese despegue?

- Acuerdos comerciales son muy útiles. Estados Unidos tiene con 20 países en el mundo. Cualquier esfuerzo de abrir más acuerdos es importante para la realización de nuevos acuerdos sobre todo en la región. Es más fácil recibir un contenedor de México que de China. Estos entendimientos son importantes.