La Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio de Guayaquil (Amcham) presentó este 9 de agosto el programa TRADE, una iniciativa con la que buscará insertar a nuevos negocios locales en el mercado norteamericano.

Con el inicio de este evento, se espera beneficiar a 80 empresarios con los contenidos impartidos, para dar apoyo en el despegue de sus negocios a suelos internacionales con la exportación de sus productos.

El lanzamiento se hizo en un evento, que tuvo como eje proponer métodos para fortalecer las exportaciones y lazos empresariales con Estados Unidos. Luis Gallegos, excanciller de Ecuador y embajador de Amcham, habló del potencial que aún tiene la oferta ecuatoriana en suelo norteamericano.

Gallegos señaló que si bien aún ambas naciones trabajan para alcanzar un acuerdo de libre comercio, eso no es impedimento para que nuevas marcas locales tengan la oportunidad y capacidad para vender productos en suelo extranjero. Todd Chapman, ex embajador de EE.UU. en Ecuador, coincidió en creer que, pese a que el diálogo de un TLC no avanza, siguen habiendo oportunidades de inversión extranjera, en las industrias y áreas estratégicas del país.