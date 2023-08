La investigación por el asesinato del candidato presidencial por Construye, Fernando Villavicencio, se lleva adelante en medio de la reserva y hermetismo en la Fiscalía ubicada en la calle Roca, en el norte de Quito.

De las diligencias que lleva adelante la fiscal solo se conoce que ha convocado a decenas de versiones, extracción de información de dispositivos móviles, cascos y otros objetos que se mantienen en cadena de la custodia.

Este lunes 28 de agosto, por ejemplo, estuvieron en la Fiscalía Galo Valencia, tío de Villavicencio, su hermana Alexandra, sus hijas y Verónica Saráuz, viuda del periodista, activista y político, asesinado el 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin en el norte de Quito. (LEA TAMBIÉN: "Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros durante un mitin político en Quito")

Excepto Valencia, todos tienen custodia y seguridad policial, chalecos y otras medidas de protección. Celeridad, verdad y justicia es lo que exige Valencia de las autoridades de justicia. Él dice que no conoce en detalle cómo va el avance de la investigación. "Entiendo que se está evacuando las versiones, son decenas de personas que tienen que rendir versiones y lógicamente la familia lo que exige es celeridad, verdad y justicia", señaló.

Además añadió que en este caso realmente no permitirán que no se haga justicia, "vamos a exigir el tiempo que sea, no importa si son años la familia va a estar insistiendo que en este caso haya verdad y justicia porque no es posible que en el Ecuador sigamos viviendo momentos de terror". (LE PUEDE INTERESAR LEER: "Las dos últimas amenazas que recibió Fernando Villavicencio")

Una de las interrogantes en este caso es ¿qué pasó con el celular del exasambleísta asesinado? Aparentemente ese aparato no aparece. Valencia dice que en el momento del asesinato lo entregaron en la clínica. "Lo cierto es que hasta este momento nadie sabe del teléfono y la información que en el teléfono de Fernando está es supremamente importante y se debe exigir que en este proceso de investigación tienen que responder por el teléfono de Fernando", exige.

En su cuenta de Twitter el exasambleísta Ricardo Vanegas escribió "¿DÓNDE ESTÁ? El celular de Fernando Villavicencio fue entregado el 9 de agosto de 2023 en la clínica de la Mujer por el L.C., a C.G. Esta entrega está grabada por una cámara. El celular es muy importante por la información que tiene".

Mientras tanto, la justicia autorizó que se haga el desmontaje de protectores y más seguros o cubiertas del casco y gorra que consta en la cadena de custodia N° DCPIN2300507, en las bodegas de la Policía Judicial de Pichincha, "con el fin de levantar rastros de cabello (elementos pilosos) y demás indicios que se puedan encontrar en los mismos, a fin de realizar el cotejamiento pertinente con las muestras que fueran entregadas" por parte de los seis procesados por el asesinato de Villavicencio.

Además, se autorizó la apertura, explotación, extracción y materialización de los celulares de los policías que eran parte de la cápsula de seguridad de Villavicencio.

