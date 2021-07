Testimonios clave en juicio político a Pablo Celi no llegan a Fiscalización

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no pudo receptar este 20 de julio de 2021 las versiones de tres actores considerados clave dentro del proceso de control político al excontralor Pablo Celi.

Precisamente su hermano, Esteban Celi de la Torre, era uno de los convocados para esta mañana por la mesa legislativa y pese a haber confirmado su presencia, al última hora envió un oficio en el que explicaba que no acudirá.

¿El motivo? Celi dice que al no ser él un funcionario público dicha comparecencia es voluntaria y, por lo tanto, decidió no asistir a la misma. Eso fue también comunicado al director de la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, en donde se encuentra con prisión preventiva.

El interpelante Juan Lloret, legislador de Unión por la Esperanza (Unes), señaló que esta comparecencia era necesaria para que Esteban Celi le diga al país cuál era su relación con la Contraloría General que era liderada por su hermano.

"A decir del proceso de investigación que lleva la Fiscalía, se habría necesitado de uno o varios estudios jurídicos para proceder al desvanecimiento de glosas con la Contraloría", señaló Lloret.

No fue el único que se excusó desde la prisión. También, estaba convocado Adolfo Agusto Briones, hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones.

La justificación fue la misma que la Celi de la Torre. Al no ser funcionario público, considera que su presencia ante la Comisión de Fiscalización no es obligatoria y por eso tomó la decisión de no acudir.

En cambio, el exgerente de Petroecuador, Marco Flores Troncoso, envió una carta en la que asegura que no asistirá al llamado de la Mesa Legislativa porque se someterá a una intervención quirúrgica.

Ayer, Flores recibió la orden del juez Felipe Córdova para que se pueda retirar el dispositivo electrónico de ubicación (grillete) mientras se somete a la operación.

Según el cronograma de Fiscalización, hoy debían dar su versión nueve personas, pero apenas una, Natalia Cárdenas, que intervendrá en la tarde, había confirmado su asistencia.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio señaló de que "más allá de que estos personajes se resistan a colaborar, la Comisión de Fiscalización lleva adelante una pormenorizadas y exhaustiva investigación".