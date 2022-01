El terror por la delincuencia se toma las redes

Una usuaria en Twitter preguntó a los internautas si conocen a alguien mayor de 30 años de Guayaquil o Quito que nunca haya sido asaltado, y las respuestas demostraron que de la inseguridad muy pocos se salvan.

Mientras algunos contaron en las respuestas al tuit sus experiencias de cómo han sido asaltados más de una vez, muy pocos mencionaron estar ‘invictos’ ante la delincuencia de la capital y el puerto principal.

¿Conocen a alguien en Guayaquil o Quito, mayor de 30, que nunca haya sido asaltado? ¿Son ustedes ese alguien? — Fátima Quishpe (@FatimaQuishpe) January 21, 2022

En medio de la ola de inseguridad que se está viviendo en el país, y un 2022 que inicia con casi 200 muertes violentas en lo que va del mes de enero, el debate por la incertidumbre y el temor que deja la delincuencia que se vive en las calles de las principales ciudades del Ecuador se toma las redes sociales.

Carlos Oporto, conocido analista de datos, comentó que ha sido víctima de 7 asaltos, 5 de ellos han sido con armas, y en una ocasión ingresaron a robar a su vivienda.

Ariana Pequeña es otra internauta que cuenta sobre sus asaltos. Ella afirmó que junto a su esposo suman cerca de 25 robos, 4 de ellos mientras estaba soltera, y un aproximado de 6 ya casada. Su cónyuge ha sido víctima también. “2 robos con secuestro y como 8-9 asaltos a mano armada. Juntos unos 4” detalló.

Pero la realidad de unos pocos es distinta. Lissetee Rosales respondió que ella nunca ha sido asaltada en el país, pero eso no le impide vivir con el temor de que le suceda en algún momento. “solo mirar y estar pendiente a todo mi alrededor me hace vivir momentos de tensión y presión, no disfruto el paseo, es estresante”.

Asimismo, Andrés Berrezueta tuiteó que él “técnicamente sigue invicto”, pero aun así ha sufrido intentos de robo que ha logrado evitar.

Esta no es la historia que puede contar Patricio, que comenta que él no vive en ninguna de estas ciudades, pero que cuando ha visitado Guayaquil si ha sido víctima de la delincuencia. “Ni de turismo se puede ir en paz.”

La sensación de inseguridad entre los guayaquileños es tan alta, que en el #DebateExpreso de este 21 de enero, el 92,1 % de quienes participaron de la consulta, confirmaron que han dejado de ir a sitios turísticos por temor.