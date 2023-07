Al puro estilo de sabatina, con público, set, iluminación, presentadora y estaciones de radio conectadas, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, anunció el concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que inició a la media noche del pasado viernes.

Al piso 11 del Complejo Judicial Norte de Quito llegaron decenas de judiciales de varias provincias del país. Tenían carteles de apoyo a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. La convocatoria efectuada la semana anterior era para anunciar el concurso para seleccionar siete jueces.

Sin embargo, el evento se convirtió en una especie de rendición de cuentas. Exposición que fue precedida de un ingreso en medio de aplausos cuatro minutos después de la hora anunciada en medio del agradecimiento de la presentadora a cada radio conectada para retransmitir el acto.

El titular de la Judicatura ocupó casi 13 de los 15 minutos de intervención para elogiar los logros de su gestión. Del concurso solo dijo que inició el viernes, que responde a la renovación por tercios, que habrá veeduría ciudadana e invitó a los jueces que "sigan mi ejemplo, edúquense, fórmense", para que puedan participar en el concurso y ser parte de la Corte.

Aunque sus nombres estaban en las sillas los vocales Maribel Barreno, Juan José Murillo y Javier Muñoz no asistieron al acto. Terán justificó que se encontraban cumpliendo actividades. Los dos primeros están procesados por presunto tráfico de influencias y el tercer vocal es investigado por la Fiscalía.

Resaltó el arduo trabajo, las innovaciones, los ataques, los obstáculos. Describió que las cosas han mejorado en la el sistema de justicia porque antes era caótico no había papel y tóner. Ahora las cosas han mejorado gracias a su gestión. Pero, cuestionó "los ataques mediáticos que quieren manchar la imagen de la institución, ataques de violencia, incendio en Esmeraldas, ataques armados en Santo Domingo, Santa Elena, ataques armados a jueces y fiscales, ataques que pretenden afectar la imagen".

Se quejó que el presupuesto no alcanza para pagar a los jubilados o a los que han regresado. Ofreció honor a quien se merece y castigar a los deshonestos cueste lo que cueste. Resaltó la lucha sería contra la corrupción que ha dejado 35 sancionados con destitución en este año y comparó que en 2022 hubo solo 29 destituciones. Según el cronograma quienes tengan interés en participar en el concurso podrán inscribirse entre el 6 y 19 de agosto.

Ni bien acabó la intervención de Terán, un exfuncionario trató de hacerse oír pero el presidente no le prestó atención. Miguel Ángel Tenorio, de Cotopaxi, reclamaba pagos por la homologación salarial ofrecida. "Son 14 años de lucha", señaló y reclamó que en la Judicatura no les escuchan.

Queja. Un judicial que ya no pertenece al sistema de la Función reclamó el pago de la homologación salarial para más de 1.000 funcionarios. GUSTAVO GUAMAN

Mencionó que han buscado reunirse con las autoridades del Consejo pero no han tenido éxito. "No nos ha recibido. Lamentablemente desde la época de campaña no hemos tenido ni siquiera acceso para poder conversar y hacer conocer este planteamiento", se quejó.