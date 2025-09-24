Tensión en la Judicatura: La posesión de Fabián Fabara se retrasa por otra disputa

Este 24 de septiembre de 2025 estaba previsto que se analice en pleno de la Judicatura la renuncia del juez Fabian Gallardo, vocal de la Judicatura.

La prevista posesión de Fabián Fabara como vocal del Consejo de la Judicatura para el período 2025-2031 no se concretará este miércoles 24 de septiembre, tras una contradictoria disputa que ha salido a la luz en las últimas horas. El problema tiene como protagonistas a figuras clave del organismo y ha generado un cruce de acusaciones sobre quién es el responsable del retraso.

Las versiones en conflicto

El vocal seleccionado, Fabián Fabara, emitió un comunicado en su red social X en el que culpó a la vocal saliente Solanda Goyes.

Según su versión, la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, convocada para tratar su renuncia al cargo de juez y así poder ser posesionado por la Asamblea Nacional, no pudo instalarse porque Goyes "no otorgó el quórum necesario".

Nuevo Consejo de Judicatura, entre expectativas y dudas sobre la no injerencia Leer más

Sin embargo, la propia Solanda Goyes respondió a través de redes sociales, señalando a otra persona como responsable: el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En un mensaje directo, Goyes afirmó que Godoy "impide que Fabián Fabara sea posesionado". Agregó que ella estuvo a las 09:00 en la sala virtual “

“Estuve en las instalaciones del Consejo desde las O9:30 e ingrese a la sesión virtual a las 09:50; es decir con la debida anticipación (...) inclusive, dado que el Presidente del Consejo de la Judicatura no instaló la sesión, me comuniqué con el Secretario, sin que me contestara las llamadas”.

COMUNICADO OFICIAL 🔉

En mi calidad de vocal designado del Consejo de la Judicatura para el período 2025-2031, me permito informar a la ciudadanía lo siguiente:



1. Presenté mi renuncia, en tiempo y forma, ante el Pleno del Consejo de la Judicatura en estricto respeto a la… pic.twitter.com/gdxFoJ7bp9 — Fabián Fabara Gallardo (@fabianfabara) September 24, 2025

La tercera versión provino del Consejo de la Judicatura

La tercera y más contundente versión provino de un documento oficial del Consejo de la Judicatura, firmado por el Secretario General, Marco Cárdenas Chum. Este comunicado certifica que la convocatoria a la sesión del Pleno, prevista para hoy a las 10:00, se dejó "sin efecto" por "disposición del Presidente del Consejo de la Judicatura", Mario Godoy.

RELACIONADAS Mario Godoy pide la renuncia de 83 funcionarios del Consejo de la Judicatura

En los tres casos no se explica las razones que motivaron que el último pleno no se realice.

Por ahora, la posesión de Fabara queda en suspenso hasta que se resuelva la situación administrativa. El Pleno de la Asamblea ya informó que su posesión será este viernes 26 de septiembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!