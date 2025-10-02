Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 2 de octubre

Ecuador volvió a experimentar actividad sísmica la tarde de este jueves 2 de octubre, según los últimos reportes del Instituto Geofísico (IG).

El sismo más reciente ocurrió a las 13:27 y tuvo una magnitud de 2.9 en la escala de Richter. De acuerdo con el informe preliminar del IG, el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 6 kilómetros, con epicentro localizado a 13.52 kilómetros del cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas.

Este no fue el único temblor reportado en la zona durante la jornada. Horas antes, a las 09:52, se registró otro sismo de mayor intensidad, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 13 kilómetros, también en la provincia de Esmeraldas.

[REVISADO]

Evento: igepn2025tiak

Ocurrido: 2025-10-02 13:27:47

Mag.: 2.9MLv

Prof.: 6.0 km

Lat.: 0.535° N

Long.: 80.116° W

Localizado: a 13.52 km de Muisne, Esmeraldas

— Instituto Geofísico (@IGecuador) October 2, 2025

Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Estos eventos sísmicos recuerdan la ubicación estratégica de Ecuador dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde se concentra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica global. Esta zona se caracteriza por la constante interacción de placas tectónicas, lo que la convierte en una de las más propensas a terremotos en el mundo.

Recomendaciones del Instituto Geofísico

Frente a esta realidad geológica, el Instituto Geofísico insta a la ciudadanía a estar preparada ante posibles sismos. Entre sus recomendaciones se incluye la elaboración de un plan de emergencia familiar, así como tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y botiquín.

Además, se recuerda la importancia de mantener la calma durante un sismo, evitar el uso de ascensores, y seguir siempre la información oficial.

