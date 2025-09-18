Expreso
Referencial. Temblor en Ecuador este 18 de septiembre.
Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 18 de septiembre

Puerto López sigue reportando actividad sísmica 

Un nuevo temblor se sintió en Puerto López, en la provincia de Manabí, según el reporte del Instituto Geofísico de este jueves 18 de septiembre de 2025.

El último movimiento telúrico se registro exactamente a las 06:38, con una magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter. Su profundidad fue de 17.0 kilómetros y el epicentro se localizó a 50.49 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Este no fue el único movimiento registrado hoy en el cantón; a las 01:14 se sintió otro sismo, con una magnitud de 4.0. Estos sismos son parte del enjambre sísmico reportado por el IG en días pasados.

El Instituto Geofísico señaló que, por las características del enjambre sísmico actual, la actividad podría extenderse durante los próximos días o semanas, con sismos de magnitudes similares. Aunque es poco probable, no se descarta un evento de mayor intensidad en la zona.

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

