Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 14 de septiembre
Ecuador continúa temblando este domingo
Puerto López continúa temblando este domingo 14 de septiembre de 2025, así lo señalan los reportes del Instituto Geofísico.
El último movimiento telúrico se registró exactamente a las 16:47, con una magnitud de 3.6 grados en la escala de Richter. Su profundidad fue de 4.0 kilómetros y el epicentro se localizó a 30.92 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 14, 2025
Evento: igepn2025sbjy
Ocurrido: 2025-09-14 16:47:43
Mag.: 3.6MLv
Prof.: 4.0 km
Lat.: 1.594° S
Long.: 81.080° W
Localizado: a 30.92 km de Puerto Lopez, Manabi
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/HULdA995vo pic.twitter.com/hGm4S8fFJu
Sin embargo, este no fue el único movimiento registrado hoy en el cantón; a las 02:02 se sintió otro sismo, con una magnitud de 3.9.
Por otro lado, cerca de las 08:31, Morona Santiago también fue sacudido por un temblor de 3.3 en la escala de Richter.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 14, 2025
Evento: igepn2025satn
Ocurrido: 2025-09-14 08:31:01
Mag.: 3.3MLv
Prof.: 60.0 km
Lat.: 2.965° S
Long.: 78.029° W
Localizado: a 58.25 km de Sucua, Morona Santiago
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/zLSmRHagdp pic.twitter.com/r7upDpnM4r
¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?
El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.
