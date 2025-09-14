Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Temblor en Ecuador este 14 de septiembre.
Temblor en Ecuador este 14 de septiembre.Instituto geofísico

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 14 de septiembre

Ecuador continúa temblando este domingo 

Puerto López continúa temblando este domingo 14 de septiembre de 2025, así lo señalan los reportes del Instituto Geofísico.

El último movimiento telúrico se registró exactamente a las 16:47, con una magnitud de 3.6 grados en la escala de Richter. Su profundidad fue de 4.0 kilómetros y el epicentro se localizó a 30.92 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Alfredo Serrano PSC

El PSC pide que se mantenga subsidio al diésel para determinados sectores

Leer más

Sin embargo, este no fue el único movimiento registrado hoy en el cantón; a las 02:02 se sintió otro sismo, con una magnitud de 3.9.

Por otro lado, cerca de las 08:31, Morona Santiago también fue sacudido por un temblor de 3.3 en la escala de Richter.

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jennifer Tutivén desfila en Nueva York y anima a aspirantes al reinado de Guayaquil

  2. Hay adultos mayores que todavía esperan por la devolución del IVA

  3. El G20 pide fortalecer la resiliencia del turismo y garantizar el crecimiento

  4. EE. UU. y China se reúnen en Madrid para negociar sobre aranceles y TikTok

  5. Joaquín Loyola y Fernanda Moncada campeones del Mundial de patinaje de velocidad

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. Dónde ver Barcelona vs Valencia: Horario y detalles del juego | LaLiga

  3. Transportistas suspenden paro en Quito tras mesas de diálogo con autoridades

  4. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  5. Diésel sin subsidio en Ecuador: conoce las ciudades donde el transporte se paralizará

Te recomendamos