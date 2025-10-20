Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

La mañana de este 20 de octubre de 2025, un sismo sorprendió a los habitantes de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, según informó el Instituto Geofísico (IG). El movimiento telúrico se registró a las 09:57 y alcanzó una magnitud de 3.9 en la escala de Richter.

De acuerdo con el informe preliminar del IG, el epicentro se localizó a una profundidad de 49 kilómetros, lo que indica que fue un sismo de origen intermedio. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

Evento: igepn2025uoqn

Ocurrido: 2025-10-20 09:57:46

Mag.: 3.9MLv

Prof.: 49.0 km

Lat.: 0.985° N

Long.: 79.164° W

Localizado: a 47.56 km de San Lorenzo, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/rlZE9MrY3e pic.twitter.com/bU750QMtBi — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 20, 2025

Recomendaciones del Instituto Geofísico

Frente a esta realidad geológica, el Instituto Geofísico insta a la ciudadanía a estar preparada ante posibles sismos. Entre sus recomendaciones se incluye la elaboración de un plan de emergencia familiar, así como tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y botiquín.

Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Estos eventos sísmicos recuerdan la ubicación estratégica de Ecuador dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde se concentra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica global. Esta zona se caracteriza por la constante interacción de placas tectónicas, lo que la convierte en una de las más propensas a terremotos en el mundo.

