Amenaza de bomba en el Mercado Central de Guayaquil

Una mochila en una de las puertas del Mercado Central causa temor.

La mañana de este 20 de octubre, una posible amenaza de bomba generó temor entre ciudadanos y comerciantes del centro de Guayaquil. El incidente se reportó cuando un maletín fue encontrado en una de las puertas del Mercado Central, una zona de alta circulación peatonal y comercial.

El objeto sospechoso fue detectado por personas que transitaban por el sector, lo que activó inmediatamente los protocolos de seguridad. Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio y acordonaron la zona como medida preventiva, restringiendo el paso tanto de vehículos como de peatones.

Coche bomba en Guayaquil: lo que se sabe sobre la explosión que deja 30 heridos Leer más

Minutos más tarde, cerca de las 8:40, se incorporó un can especializado en detección de explosivos para verificar si el maletín contenía algún artefacto peligroso. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trata de una amenaza real o una falsa alarma.

El mercado fue evacuado en su totalidad ante la posible amenaza.

Cerca de las 09:10, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma. Al interior de la mochila solo había papeles y fundas plásticas. Tras la inspección, se habilitó nuevamente el acceso al Mercado Central.

Otros atentados

El pasado 14 de octubre un coche bomba explotó en los exteriores del Mall del Sol dejando 30 heridos, una persona fallecida y daños materiales en la zona.