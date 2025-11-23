Expreso
Temblor en Ecuador hoy 23 de noviembre de 2025 tuvo como epicentro Guayaquil.
Temblor en Ecuador hoy: sismo de magnitud 3.9 se sintió este 23 de noviembre de 2025

El Instituto Geofísico (IG) reportó que el sismo se localizó a 12.91 km de Nobol, Guayas. Esto es lo que se sabe

Un temblor se registró la noche de este domingo 23 de noviembre de 2025 en Ecuador, según reportes preliminares del Instituto Geofísico (IG). El movimiento telúrico generó preocupación en varias zonas del país, pero tuvo como epicentro a una zona cercana al cantón Nobol.

¿A qué hora fue el temblor de hoy en Ecuador?

El sismo ocurrió alrededor de las 20:59, de acuerdo con la información difundida por el IG. Decenas de usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el movimiento en zonas como Guayaquil, Durán y Daule.

Magnitud y epicentro del sismo de este 23 de noviembre

Datos preliminares señalan que el temblor tuvo una magnitud aproximada de 4.0 y su epicentro se localizó en Guayaquil. El Instituto Geofísico suele actualizar la información en los minutos posteriores, por lo que se espera un reporte consolidado en las próximas horas.

