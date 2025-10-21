Temblor en Ecuador: El edificio ‘El Inmortal’ de Machala soporta otro fuerte sismo

Desde el ECU 911 de Machala se informó que no se reportaron daños, pero sí hubo decenas de llamadas de usuarios asustados

El edificio ‘El Inmortal’, en el centro de Machala, resistió nuevamente un fuerte sismo sin daños visibles.

Un fuerte sismo de magnitud 6,1 se registró la noche del martes 21 de octubre de 2025, a las 19:05, según el Instituto Geofísico (IG). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 kilómetros y su epicentro se localizó a 6,7 km de Arenillas, en la provincia de El Oro.

El temblor se sintió con gran intensidad en Machala, Santa Rosa, Huaquillas y Pasaje, además de otras provincias como Guayas, Loja y Azuay. En redes sociales, cientos de usuarios compartieron videos y fotografías que muestran momentos de pánico en viviendas, locales comerciales y centros de abasto.

En varios sectores de Machala, los ciudadanos salieron de sus casas y permanecieron en las calles durante varios minutos. Desde el ECU 911 Machala se informó que, hasta el momento, no existen reportes de daños estructurales ni personas heridas, aunque sí se registraron decenas de llamadas de emergencia por el susto que causó el fuerte movimiento.

Te invitamos a leer | Fuerte temblor sacude Ecuador este martes 21 de octubre: ¿dónde fue el epicentro?

La jornada en Machala transcurre con normalidad luego del sismo de magnitud 6,1 registrado en El Oro. ECU911

El edificio ‘El Inmortal’ vuelve a resistir un sismo

Entre los comentarios que circularon en redes, uno de los más repetidos fue sobre el edificio conocido como “El Inmortal”, ubicado en las calles Buenavista y Pichincha, en pleno centro de Machala. Este inmueble de cuatro pisos volvió a resistir sin daños visibles el nuevo sismo que sacudió la provincia.

Vía Cuenca- Girón- Pasaje: Se instalará un puente Bailey en Mollopongo Leer más

Vecinos del sector salieron a las calles y recordaron que este mismo edificio también soportó los terremotos de 2016 y del 18 de marzo de 2023, cuando varios inmuebles de la zona sufrieron grietas y fisuras. “Aún resiste El Inmortal”, comentaban los residentes con asombro y algo de humor, mientras observaban la estructura.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!