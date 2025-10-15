Vía Cuenca- Girón- Pasaje: Se instalará un puente Bailey en Mollopongo

Tras la explosión de un artefacto en un puente la carretera hacia El Oro existe desvíos para el tránsito liviano y pesado

El puente de Mollopongo, de la vía Cuenca- Girón- Pasaje, será reemplazado por un Bailey, así lo informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte. En la zona explotó un artefacto que debilitó el paso.

La explosión ocurrió en la madrugada de este miércoles, 15 de octubre de 2025, y desde entonces se han activado desvíos para el tránsito de vehículos livianos y pesados que utilizan la carretera estatal para salir de la provincia de Azuay hacia la Costa ecuatoriana.

Rutas alternas desde Cuenca

Roberto Luque, ministro de Infraestructura, informó a través de su cuenta de X que en máximo cuatro días se instalará un puente Bailey en la zona afectada para habilitar la ruta directa hacia la provincia de El Oro.

En tanto se anunció que existen dos rutas que deberán ser usadas, una para los vehículos livianos y otra para los automotores de carga y de pasajeros. En el primer caso se deberá transitar por la vía Cuenca- Sarayunga- Uzhurrumi- Quera- Pasaje, y la otra opción es tomar la Cuenca- Puerto Inca- Naranjal- Pasaje.

Sobre la explosión en el puente, el gobernador de Azuay Xavier Bermúdez rechazó los hechos y puntualizó que “la destrucción de puentes y ataques ocurridos en las últimas horas no son protesta". "En Azuay han sido protestas pacíficas y espero que estos hechos sean actos aislados".

La autoridad informó que en la explosión de Mollopongo se utilizó un tanque de gas y que las unidades investigativas ya cuentan con varios indicios.

Y aseguró que Azuay cuenta con el contingente necesario de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para prevenir o atender cualquier hecho violento.

