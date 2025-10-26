Temblor de magnitud 4.4 sacude el sur de Ecuador este domingo 26 de octubre

El movimiento telúrico se sintió la tarde del 26 de octubre en varias zonas del país

El Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Azuay la tarde del domingo 26 de octubre de 2025

Un temblor de magnitud 4.4 sorprendió a los ecuatorianos la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, según confirmó el Instituto Geofísico (IG) a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

De acuerdo con la información del organismo, el sismo se registró a las 15:07 (hora local) y tuvo su epicentro en la provincia del Azuay, al sur del país, con una profundidad de 15 kilómetros.

Aunque el movimiento no fue de gran intensidad, habitantes de Cuenca y otras localidades cercanas reportaron haber sentido el temblor con fuerza moderada. En redes sociales, varios usuarios compartieron sus experiencias, señalando que el movimiento fue breve pero perceptible.

[REVISADO]

Evento: igepn2025uzzt

Ocurrido: 2025-10-26 15:07:08

Mag.: 4.4 MLv

Prof.: 15.0 km

Lat.: -2.774° N

Long.: -79.42° W

Localizado: Ecuador - Azuay

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/2Z69tKHvXv pic.twitter.com/HfTGcgwZsQ — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 26, 2025

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas afectadas, pero se recuerda a la población la importancia de mantener la calma y estar preparada ante cualquier réplica.

Este evento se suma a los movimientos sísmicos leves que en las últimas semanas se han registrado en distintas regiones del país, un recordatorio de que Ecuador se encuentra en una zona sísmica activa debido a la interacción de placas tectónicas en la región andina.

Las autoridades recomiendan revisar los planes familiares de emergencia, mantener a la mano una mochila de seguridad y verificar las fuentes oficiales para seguir cualquier actualización del Instituto Geofísico o del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

