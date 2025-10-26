Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Azuay la tarde del domingo 26 de octubre de 2025
El Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Azuay la tarde del domingo 26 de octubre de 2025X: @IGecuador

Temblor de magnitud 4.4 sacude el sur de Ecuador este domingo 26 de octubre

El movimiento telúrico se sintió la tarde del 26 de octubre en varias zonas del país

  • Redacción Digital

Un temblor de magnitud 4.4 sorprendió a los ecuatorianos la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, según confirmó el Instituto Geofísico (IG) a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

De acuerdo con la información del organismo, el sismo se registró a las 15:07 (hora local) y tuvo su epicentro en la provincia del Azuay, al sur del país, con una profundidad de 15 kilómetros.

Aunque el movimiento no fue de gran intensidad, habitantes de Cuenca y otras localidades cercanas reportaron haber sentido el temblor con fuerza moderada. En redes sociales, varios usuarios compartieron sus experiencias, señalando que el movimiento fue breve pero perceptible.

Te invitamos a leer | Sismo en El Oro: ¿Cómo preparar la mochila de emergencia y qué hacer ante un temblor?

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas afectadas, pero se recuerda a la población la importancia de mantener la calma y estar preparada ante cualquier réplica.

Este evento se suma a los movimientos sísmicos leves que en las últimas semanas se han registrado en distintas regiones del país, un recordatorio de que Ecuador se encuentra en una zona sísmica activa debido a la interacción de placas tectónicas en la región andina.

RELACIONADAS

Las autoridades recomiendan revisar los planes familiares de emergencia, mantener a la mano una mochila de seguridad y verificar las fuentes oficiales para seguir cualquier actualización del Instituto Geofísico o del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4 que podría fortalecerse

  2. Xuxa posa en topless por los diez años de la revista Wow

  3. Presidente interino de Perú pide a las fuerzas armadas volver a pacificar el país

  4. Camila conquista Quito: Así fue su espectacular concierto en el Coliseo Rumiñahui

  5. ¿Por qué se sintió tan fuerte el temblor en Cuenca y Azogues?

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. Quito recupera el libre tránsito en Conocoto tras retiro de un cerramiento ilegal

  4. El plan contra Gráficos Nacionales da grima de tan torpe

  5. Real Madrid vs Barcelona: Cómo ver EN VIVO, hora y alineaciones | LaLiga 2025-26

Te recomendamos