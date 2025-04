TCE ordena a Lucio Gutiérrez a eliminar publicación de X contra Elsa Guerra

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó la denuncia electoral de la excandidata a asambleísta nacional Elsa Guerra y declaró la responsabilidad del expresidente y asambleísta Lucio Gutiérrez de cometer actos de violencia política de género.

Guerra presentó la denuncia en enero de 2025, luego de que tuviera un cruce de palabras en vivo con Gutiérrez durante el debate de los candidatos a asambleístas nacionales. "Los borregos sin cerebro repiten como loras", dijo en ese momento Gutiérrez a Guerra.

De acuerdo con el análisis del juez electoral Fernando Muñoz, las declaraciones de Gutiérrez durante el debate, además de otras que emitió en entrevistas posteriores, muestran un ataque hacia Guerra incluso con el epíteto "lora", que hace entender que "Guerra en sus actuaciones no razona".

En su sentencia, Muñoz incluso señala que declaraciones de Gutiérrez en entrevistas posteriores "han buscado sembrar en el ideario popular, la imagen de una mujer no preparada, que denigra la política, que ha molestado el ser interpelado por una mujer y que, sobre todo, la denunciante no está apta para el puesto por el cual se encontró participando en la lid electoral".

Además del cruce de palabras que hubo entre Gutiérrez y Guerra, el juez Muñoz también valoró el hecho de que el expresidente se haya levantado de su asiento en el debate y haya caminado hacia Guerra en un "mensaje de dominación y de superposición de roles".

Gutiérrez deberá pagar una multa, borrar publicaciones y hacer un curso

En ese sentido, demostrada la violencia política de género, el juez Fernando Muñoz sancionó a Gutiérrez con una multa económica de 11.750 dólares, equivalentes a 25 salarios básicos, que deberán ser pagados en el plazo de seis meses. Sin embargo, no es la única medida a cumplir.

Muñoz también dispuso que, a partir de la ejecución de la sentencia, Gutiérrez no podrá publicar, por ningún medio, ningún tipo comunicación o mensaje que aluda a Elsa Guerra, respecto a los hechos denunciados y analizados en la causa.

Asimismo, en un plazo máximo de diez días, Gutiérrez deberá borrar de su cuenta de X una publicación del 26 de enero de 2025 que hace referencia a los hechos denunciados por Guerra. También deberá publicar y fijar por 60 días un mensaje de disculpas públicas. Las disculpas también deberán ser ofrecidas en una entrevista en vivo.

Gutiérrez también deberá acudir a un centro de capacitación y organización que cumplir 60 horas de sensibilización contra la violencia política de género.

Gutiérrez adelanta que apelará la sentencia del TCE

Tras la sentencia, el también asambleísta Lucio Gutiérrez adelantó que presentará una apelación al fallo de primera instancia en su contra. "Sería nefasto un antecedente de que a la víctima, como lo vio todo el país, se le sancione", dijo desde la Asamblea Nacional.

Según Gutiérrez, Guerra fue quien cometió actos de violencia al haberle dicho durante el debate que él es "experto para fugar por los techos, que he metido las manos en la justicia y que he manejado dolosamente fondos públicos". El expresidente incluso señaló que las declaraciones de Guerra rayan en el delito, aunque no anunció el inicio de acciones legales.

