TCE archiva la denuncia de Zaida Rovira contra la abogada Lolo Miño

El juez electoral Guillermo Ortega ordenó el archivo de la denuncia presentada por Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, en contra de la abogada María Dolores Miño, también conocida como Lolo Miño.

La denunciante no cumplió los requisitos mínimos que exige el procedimiento, que incluye explicar con detalle la supuesta infracción electoral, explicó Ortega en su resolución, hecha pública este martes 11 de febrero de 2025.

Rovira había acusado a Miño de violencia política de género y, más concretamente, de violar el artículo 280 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

¿Qué causó la denuncia?

El texto indica que constituye violencia política de género “cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos”. La denuncia se originó por un cruce de comentarios entre ambas en la red social X el pasado 30 de noviembre de 2024. Rovira publicó unas fotos felicitando al presidente Daniel Noboa por su cumpleaños, a lo que Miño le comentó: "Ser alfombra del autoritarismo no tiene regreso". Esto provocó que la ministra Rovira la respondiera: „¡Regresar! Yo nunca he compartido nada contigo, no comparto con miserables que viven de exponer el dolor ajeno. Si nunca te han felicitado o te han deseado algo bueno, es porque no lo mereces“.

