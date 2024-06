TCE archiva denuncia de Diana Atamaint contra el periodista Roberto Aguilar

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), archivó, este 18 de junio de 2024, la denuncia que presentó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra del periodista Roberto Aguilar por supuesta violencia política de género.

Con esta decisión, el órgano especializado en la administración de justicia electoral, ratificó el estado de inocencia de Aguilar, al no identificar actos de violencia política de género, sino una crítica dirigida al accionar de Atamaint, en su calidad de presidenta del CNE.

El reclamo de la funcionaria era por un artículo de opinión publicado el 27 de julio de 2023 bajo el título de 'Diana, levántate y anda...', en el que critica la pasividad de la funcionaria y del organismo que dirige frente a la participación en política de sentenciados y prófugos de la justicia.

En noviembre de 2023, un juez electoral ya había archivado la causa con el argumento de que Atamaint no cumplió con el pedido de completar y aclarar algunos aspectos de la denuncia. Sin embargo, la funcionaria apeló la decisión y quedó en manos del Pleno del TCE tomar una resolución definitiva.

Siguiendo con el proceso, el 22 de mayo de 2024, se realizó la audiencia única de prueba y alegatos en la que participaron las partes involucradas. Arturo Cabrera, abogado de Atamaint señaló que Aguilar utilizó una tergiversación de hechos para posteriormente "emitir una serie de agresiones verbales en contra de la funcionaria".

En su intervención mencionó que el articulista induce a un error a la ciudadanía cuando asegura que la actitud de la funcionaria "resulta irregular cuando no hace nada para impedir una convención nacional de una organización política que se hizo para instaurar la candidatura de Jorge Glas".

Cabrera calificó esos hechos como falsos y, ante pedidos de información a distintas instancias del CNE, sobre si el expresidente Rafael Correa es dirigente de una organización política, la respuesta fue que no. En otro memorando, enviado en octubre de 2023, se consultó si Correa participó en la campaña sobre el Cpccs en los dos últimos procesos electorales, la respuesta también fue que no.

Eduardo Carmigniani, abogado del denunciado, señaló que no está en debate que Aguilar escribió el artículo. Agregó que se ha presentado papeles para camuflar un alegato. "No tengo porque oponerme que estén en el expediente esos documentos que no tienen valor respecto al asunto que está en el litigio", dijo.

Así, este 18 de junio llegó la decisión definitiva del TCE, en la que se establece negar la denuncia de Atamaint y ratificar la inocencia de Aguilar. Además, ordena archivar la causa, "una vez que esta sentencia quede en firme por haber causado ejecutoría".

