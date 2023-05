En el mes de marzo de este año, la ANT mediante resolución de la directora ejecutiva suspendió por 365 días el “requisito del certificado de instalación como constancia documental del kit de seguridad, en los diferentes trámites administrativos de la ANT”, lo cual significa que no se realizaran instalaciones ni mantenimiento a las cámaras durante todo el año.

EXPRESO solicitó a las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito y del Ecu911 su versión, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Los talleres autorizados, son los espacios que la Agencia Nacional de Tránsito acreditó a nivel nacional mediante una convocatoria abierta, para que realicen las actividades de instalación, desinstalación y mantenimientos de las cámaras de video.

Con la reciente resolución, los propietarios de estos talleres enfrentan un gran problema, así lo afirma el dueño de un establecimiento en provincia que pidió la reserva de su nombre. El cuenta que hace dos años la ANT redujo el personal del proyecto y que la única conexión para solicitar ayuda, con era con el Ecu911 de pichincha.

Tras varias averiguaciones, se enteró que al parecer no existiría el capital financiero para seguir adelante con el proyecto, por su parte de la Agencia no dio mayores explicaciones de la paralización de actividades. Cuenta que de un día para otro anunciaron el mantenimiento de la plataforma con la que trabajaban y después que ya no pedirían a los transportistas los certificados de mantenimiento de las cámaras, que ellos emitían.

Esto ha ocasionado en entre los dueños de talleres molestia y preocupación pues señala que muchos talleres han tenido que cerrar sus puertas, ya que después de la pandemia, esto significa para una nueva crisis económica que no pueden sobrellevar.

“Los talleres como recalco, han cerrado porque pagamos arriendos, personal, internet, insumos, mantenimiento de equipo para hace estos procedimientos, luz, agua y más varios y sin usuarios los talleres no se pueden sustentar” Dueño de Taller Autorizado de la ANT

Los talleres autorizados de las provincias a pesar de la paralización aún son custodios legales de las cámaras y demás implementos de estos kits, muchos de los cuales reposan en sus bodegas en todo el país.

Para Silvano Varela, taxista, la idea de las cámaras era una buen iniciativa, el trabaja en el la ciudad de El Coca y pese que siempre hubo dificultades para que la información llegue al Ecu911, supo de casos en los cuales gracias a las grabaciones de las cámaras se pudo dar con delincuentes.

Comenta que los equipos ya tienen más de 10 años y se requiere una renovación de los mismos, pero con condiciones diferentes a las iniciales pues, en su provincia durante muchos años no hubo un taller y tenía que viajar hasta la ciudad del Tena, para las revisiones. Sin embargo considera un alivio no tener que presentar el certificado del taller pues adquirir el mismo representaba la pérdida de un día de trabajo.

Para Diego Herrera, técnico electrónico, las decisiones de la ANT no son claras, pero lo que si está claro, es que el trasporte público debe contar con cámaras funcionales que sirvan para cualquier tema legal y se pueda pedir información del equipo con fecha día y hora, a las autoridades.

En el 2013, el Gobierno puso en marcha el proyecto ‘Transporte Seguro’ que tenía como finalidad reducir el índice de siniestralidad en las vías y mejorar la seguridad de pasajeros y transportistas. Para ello la Agencia Nacional de Tránsito instaló en taxis y buses interprovinciales un kit de seguridad que incluía: 2 cámaras de video con capacidad de grabación infrarroja, sensores de apertura y cierre de puertas en el caso de los buses, y 1 un equipo de reserva de energía de los componentes.

Hasta el 2014, de acuerdo a las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se instalaron 49.000 kits a nivel nacional.

El sistema pretendía funcionar de la siguiente manera, luego de la instalación de los equipos, ante un caso de emergencia el conductor o pasajero accionaría el botón de pánico y este debía emitir una alerta al despachador en la sala de monitoreo. En este caso debía ser el Ecu911 el encargado de gestionar las acciones para atender el requerimiento.

Los kits de seguridad no se habían acabado de instalar a nivel nacional cuando los conductores reportaron fallos en el sistema y hasta la fecha la plataforma que debía conectarse con el sistema ECU 911 está inactiva.