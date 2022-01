El 2022 será un año preelectoral con miras a las elecciones seccionales del 2023. ¿Estas serán igual de atomizadas que las del 2019?

Es probable que sí. Tenemos que partir de algunas premisas. Ecuador vive una crisis de representación partidaria que no es nueva, pero hoy por la crisis económica y sanitaria se ahonda. Las señales las vemos en que el ciudadano común no encuentra un partido que represente sus intereses. La gente está muy deprimida. Y tenemos una clase política que no ha podido evacuar esas ansiedades de la sociedad. Es muy probable que en esas circunstancias se dé una atomización en las papeletas.

Hablemos de CREO. ¿Las promesas cumplidas o a medio talle del actual Gobierno pueden repercutir favorable o desfavorablemente en sus eventuales candidatos?

Sí, puede ser, pero tomemos en cuenta que las elecciones seccionales son diferentes. Puede haber territorios donde, porque la sociedad es más politizada, puede que influya un tema nacional. Generalmente los territorios escogen líderes locales que les hablan de temas locales.

Y en las localidades donde los temas nacionales influyan en la política local, ¿las promesas a medio talle del presidente Lasso van a beneficiar más a qué organización política?

La promesa prioritaria se la hizo (el plan de vacunación). Y no acaba con los 9 millones (de vacunados). Es un plan que debe continuar. Esa es una de las cosas que la población planetaria demandaba con urgencia. También hay otro tema que es el económico, que está en manos del Gobierno Nacional más que de los seccionales. Y el tema del presupuesto. Ahí sí hay una conexión de los temas nacionales. No hablemos solo de promesas, sino de gestión. Una vez que estás sentado en la silla presidencial, olvídate, tienes que gobernar.

Pero no deja de ser un riesgo ser candidato oficialista...

Puede haber en algún territorio un candidato oficialista con credibilidad de decir que es amigo del Gobierno y puede conseguir recursos. Evidentemente a la par se corre el riesgo de que al tener ahora un Gobierno con calificaciones negativas, eso se pueda trasladar a sus candidatos. Puede pasar dependiendo de cada territorio y liderazgo.

Si hablamos del correísmo, va a este próximo proceso electoral con membrete nuevo, colores nuevos. ¿Cómo ve su panorama?

Para el correísmo, el volver a cambiar de nombre, número, colores, membrete, siempre es una complicación en términos de marketing. Todavía hay gente que confunde colores y números. Pueden no confundir a su líder principal, pero en el momento de la campaña y marcar en la papeleta puede haber una confusión. Esto dependerá de a quiénes tengan como candidatos. Si algo se ha visto en los últimos procesos electorales es que si hay una figura política que transfiere votación es Rafael Correa.

En cuanto al Partido Social Cristiano, una parte de la dirigencia le pide a Jaime Nebot que levante su decisión de no participar en procesos electorales y que corra por la Prefectura del Guayas. En caso de que eso suceda, ¿movería el tablero de la provincia y del país, o no?

Si es que Jaime Nebot llegara a participar, por supuesto que movería muchísimo el tablero. Estamos hablando de una figura política de mucha trascendencia. Después de un retiro exitoso, no vería rentable que regrese. Tiene figuras que pueden sostener la gestión no solo en Guayas y Guayaquil, sino en otros territorios. En 2019, el PSC fue uno de los partidos que lograron aliarse con varios movimientos locales, lo que le dio un resultado bastante bueno al sumar territorios aliados. Si la figura participara, habría mucho que analizar.