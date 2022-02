Las tapas de las alcantarillas, el 'dulce' favorito de los pillos en Quito

En las vías principales y secundarias de los barrios Santa Rita, Solanda y Turubamba Bajo, en el sur de Quito, han aparecido desde hace cuatro meses muchos ‘agujeros negros’. Y esto se debe al robo de las tapas de alcantarillas y sumideros en estas zonas.

Según los moradores, estos orificios no solo son un peligro para peatones y vehículos que a diario caen en ellos, sino que, además, la acumulación de basura que se genera provoca inundaciones en el invierno.

Jaime Arévalo vive en Solanda desde hace 25 años y cuenta que puso a prueba su imaginación y construyó una rejilla casera para “ayudarse” en tiempo de lluvia, por lo menos “hasta que las autoridades lleguen con la tapa de repuesto”.

“A una lata que tenía le hice huecos con un clavo para tapar el sumidero. Así evito que se amontonen los escombros cuando llueve. Pero esto también toca cuidar... Es increíble, pero no respetan nada”, agrega.

Dice que las rejillas de las calles Manuel Alvarado, Juan Barreiro y avenida Solanda desaparecieron en un “abrir y cerrar de ojos”. “Amanecimos llenos de huecos y nos tocó poner llantas, palos, tablas u otros obstáculos para que la gente no se caiga”.

Lo mismo sucede en Turubamba Bajo. Los sumideros desaparecieron en el pasaje Oe2Q y S26B, detrás del antiguo Registro Civil.

En este caso, Julio Morocho no se percató del boquete que estaba a un costado de la vía y su vehículo pequeño se hundió, dañando el amortiguador.

“La reparación me costó 70 dólares, pero a diario se caen por lo menos unos 15 carros y a muchos se les daña el eje. Hace una semana, un señor se cayó porque el hueco está justo al terminar la vereda. Ya es mucha sal para justo atinarle”, cuenta el habitante.

Reina la delincuencia

Asimismo, Morocho dice que ha identificado a los ladrones. Ha intentado disuadirlos, pero fue amenazado con un arma cortopunzante.

“Ellos andan en grupo y con barras de acero mueven las tapas. Me gritaron que si será mío eso para que me meta y que me quede callado si no quiero problemas”.

Julio Morocho, morador