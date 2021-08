Tania Castillo intentó posesionarse como defensora del Pueblo

Policías antimotines y agentes motorizados se ubicaron en la entrada del edificio de la Defensoría del Pueblo, en Quito, la tarde de este viernes 6 de agosto del 2021.

El despliegue de seguridad se debió a la llegada de Tania Castillo, quien reclama la subrogación de la Defensoría. Ella estuvo acompañada del notario Camilo Salinas y de un grupo de personas que la respaldan.

Hasta las 15:30 de este viernes, Castillo no pudo pasar de la puerta, pues los funcionarios de la Defensoría se encerraron por dentro. “No se me permite posesionarse en mi cargo, que legal y legítimamente me corresponde”, dijo Castillo.

El notario Salinas dijo que él estaba allí para constatar cómo se le impedía la entrada a Castillo. Entre los documentos que la funcionaria cargaba estaba la resolución del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) que determinaba que ella debía hacerse cargo de la Defensoría, mientras se resuelve la situación Freddy Carrión, detenido por supuesto abuso sexual.

“Las personas que están adentro fueron destituidas. No pueden impedir el ingreso de la autoridad”, gritaban los partidarios de Castillo. Los policías, en cambio, pedían distanciamiento y llamaban por celular para saber qué hacer.

Zaida Rovira, quien ejerce actualmente como defensora encargada no se encontraba en el despacho, pues viajó a Colombia, para cumplir un evento sobre Derechos Humanos. Ella tomó posesión del cargo después de la detención de Carrión, aunque él la cesó el 17 de junio del 2021.