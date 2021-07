“He pedido un contingente policial para ir a la Defensoría del Pueblo”

Tania Castillo reclama ser la defensora del Pueblo subrogante en lugar de Zaida Rovira. Se sustenta en un informe que aprobó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que avaló las decisiones tomadas por el defensor Freddy Carrión que, desde la Cárcel 4, removió a Rovira y la designó como su reemplazo mientras soluciona sus problemas legales. Dice que no descansará hasta hacer efectiva la voluntad de su jefe.

Castillo recibió a EXPRESO en la oficina del bufete de abogados Carrión Intriago y Asociados. Asegura no haberse reunido últimamente con el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que es investigado por un supuesto delito sexual.

Si el CPCCS la reconoce y usted reclama la subrogación ¿por qué no ha podido asumir?

Lo primero, es decir, que fue la propia doctora Rovira la que pidió al CPCCS que se manifieste y diga quién es la subrogante y el pleno dice que la resolución tomada por el doctor Carrión es válida y yo soy la subrogante.

Pero no ha hecho posesión efectiva en la Defensoría

De lo único que no puedo hacer uso es de las instalaciones de la oficina. Tengo secuestradas mis cuentas electrónicas y el 25 de junio la señora Rovira cerró mi Quipux institucional, por lo cual no he podido ejercer mis funciones.

¿A quién le tocaría hacer que se ejecute su reclamo?

He seguido el debido proceso, por lo que el 9 de julio puse una denuncia en Fiscalía por usurpación en contra de Zaida Rovira y el 18 de agosto tendrá que rendir su primera versión. Hoy (ayer) ingresaré un pedido a la Contraloría General para que realice un examen especial por posible delito de peculado.

Ambos procedimientos pueden durar meses o años, ¿hay alguna otra acción que haya solicitado?

Le he pedido a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que me preste un contingente policial para poder llegar. Creo que esa es la manera correcta, luego de que he respetado los procesos y no he hecho las cosas de forma acelerada. Me falta el espacio físico y le pido a la Fiscalía que agilite la denuncia.

¿El pedido de policías fue verbal o por escrito? ¿Ha tenido respuesta?

Lo hice por escrito, me acerqué a la ventanilla del Ministerio, pero no he tenido hasta el momento una respuesta.

¿Por qué considera que Zaida Rovira busca mantenerse en el cargo?

También me pregunto si detrás de esto hay algo más. Pero lo que vemos es que más del 75 % del jerárquico superior y los delegados provinciales han sido separados y habría que ver a quién entregó estos cargos. Se ha violado derechos de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo y de sus familias.

¿Se ha reunido con el defensor Freddy Carrión?

No he podido reunirme con el doctor Carrión, no lo he mirado ni he conversado con él sobre esta situación.

¿Tiene afinidad por alguna corriente política como se dice?

No tengo ningún interés político, mi único interés es trabajar por la tutela de derechos como lo he hecho desde hace varios años.