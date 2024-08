Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela presentaron en el CNE su binomio por CREO

No faltaron las frases triunfalistas ni los mensajes disimulados como que Francesco Tabacchi es un candidato de verdad y no uno de cartón. En medio de la algarabía, este domingo 25 de agosto de 2024, los adherentes del movimiento CREO acudieron al CNE, en Quito, para que la dupla conformada por Tabacchi, expresidente de la Asociación de Ganaderos y ex Gobernador del Guayas, y Blanca Sacancela, exasambleísta, cumpla con el requisito legal de aceptar personalmente las nominaciones realizadas en las primarias.

“¡Tabacchi Presidente!”, “binomio de verdad”, “Tabacchi presidente del pueblo”, gritaban algunos de los afiliados a CREO que acompañaron la presentación. Se trató de un centenar de entusiastas seguidores, entre los que se encontraba Ana Belén Cordero, exasambleísta, Juan Fernando Flores, exasembleísta y exconsejero del entonces presidente Guillermo Lasso.

Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela se presentaron este 25 de agosto de 2024 en el CNE. API

“319 ecuatorianos de pie, hoy asumimos un reto de llevar a la 21 a la representación de la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y a la Presidencia de la República”, dijo Flores, quien agregó también que el movimiento del expresidente Lasso no esta muerto, solo ha vuelto después de una profunda reflexión.

Taacchi agradeció el apoyo para impulsar su candidatura y habló de dialogar y dejar los odios y revanchas en el pasado. “El camino es difícil y largo, pero en este largo camino nos van a poder conocer a todos los candidatos, con distintas propuestas (...) Esto arranca desterrando los discurso de odio y de divisiones, con un partido político pero militando con todas las organizaciones, para que nos escuchen y participen”.

A EXPRESO, Taacchi dijo que hay conversaciones constantes con otros partidos, pero no adelantó si correrá por la Presidencia, en las elecciones de 2025, con su candidatura o en alianza.

Soy Francesco Tabacchi, un hombre de campo que ama a su país.



Con mucha responsabilidad, acepto la propuesta de mis hermanos montubios y de todos los sectores productivos que se han sumado, para ser candidato a la presidencia.



Es hora de que Ecuador tenga #UnPresidenteDeVerdad. pic.twitter.com/aF8lV0Nhmt — Francesco Tabacchi (@ftabacchir) August 14, 2024

