Por ausencia de las partes no se instaló al audiencia de acción de protección a favor de las familias víctimas de las masacres carcelarias.

Una ilusión que duró poco, este miércoles 14 de junio de 2023, los familiares de las víctimas de las masacres participaron de un plantón en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, ubicado en el Km 8.5 vía a Daule para exigir justicia y reparación de parte del Estado ecuatoriano justo antes de que inicie la audiencia de acción de protección que solicitaron

La diligencia estuvo programada para las 10:00 pero fue supendida porque no estaban todas las partes: la Presidencia de la República, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de libertad (SNAI), el Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Derechos Humanos. Los justificativos fueron de que no tuvieron tiempo para presentar su respectiva defensa.

"Pidieron difirimiento supuestamente porque no habían sido notificadas a tiempo, cosa que no es cierta porque se lo hizo con una semana de anticipación. De parte del juez hay compromiso pues uno de los pedidos es que se realice la diligencia lo más pronto posible. Creímos que por la sensibilidad del lcaso iban a tener una mejor participación bajo el principio de buena fe", expuso Fernando Bastias defensor de las familias de convictos.

Plantón. Antes de la diligencia, mostraron pancartas y carteles como medida para llamar la atención de las autoridades. Emilia Sánchez

Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y Masacres expuso que la medida no es por una causa económica sino para que se cuente la verdad, que se sancione a los responsables y que reconozcan los errores cometidos para que así se puedan corregir las falencias existentes.

"No es por el dinero, ni por lo económico que pueda representar, es marcar un precedente ante tantos derechos vulnerados en las personas privadad de libertad y sus familias, entre esos está la vida. Porque estaban bajo custodia del Estado y ya se ha comprobado que nuestros familiares no son de bandas criminales son de humanos que cometieron su error pero no tienen nada que ver en esas disputas", enfatizó.

Según cifras oficiales, se trata de más de 400 reclusos asesinados en 13 hechos sangrientos dados en prisiones de cinco provincias: Guayas, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Pichincha. Un total de 40 familias participan de la audiencia.