Supuestos uniformados de ATM intentaron asaltar una cooperativa de ahorros en Guayaquil

Por segunda vez en el día, en Guayaquil, una entidad financiera fue el objetivo de los delincuentes. Luego de que asaltaran a una mujer que iba a un banco en un centro comercial, cuatro sujetos intentaron robar en el interior de una cooperativa de ahorro y crédito, ubicada en las calles Escobedo y Francisco de Paula Icaza, en el centro de la ciudad.

El mayor Christian Jácome, jefe de control del distrito 9 de Octubre, refirió que los implicados fueron cuatro individuos "utilizando uniformes posiblemente de la ATM (Autoridad de Tránsito y Movilidad)" de la urbe.

#ALERTA: Cuatro sujetos vestidos con uniformes de agentes de la ATM, intentaron robar en una cooperativa de ahorro y crédito en el centro de Guayaquil. (En desarrollo) pic.twitter.com/6xTdWb3XCA — Diario Expreso (@Expresoec) October 14, 2021

Los pillos, en el forcejeo con los guardias, realizan un disparo y hieren a uno de los celadores en el brazo. El proyectil entró y salió de aquella área corporal.

"Está estable, no compromete órganos vitales", detalló Jácome, añadiendo que por la acción de los custodios no se logró efectuar el 'choreo', que al parecer no iba contra algún usuario, sino que se pretendía tomar el dinero de la entidad.

El uniformado finalmente refirió que se determinará a través de las investigaciones posteriores si los uniformes usados por los antisociales eran reales o réplicas.