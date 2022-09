La Fiscalía informó este viernes 16 de septiembre de 2022 sobre la detención para fines investigativos de una cadete de la Policía, identificada como Joselyn Brigitte S.

Ella se encontraba en la Escuela Superior de Policía, en donde desapareció la abogada abogada María Belén Bernal, de 34 años.

Un segundo equipo de investigadores se encuentran en las canteras de Pomasqui en el filo de la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito, son entre otros los sitios en los que continúa la búsqueda de la , desaparecida desde el domingo cuando acudió a esa instancia policial para ver a su marido el subteniente Germán Cáceres.

#URGENTE | Caso #MaríaBelénB.: #FiscalíaEc allanó hoy el área del pelotón femenino de la Escuela Superior de @PoliciaEcuador en #Quito, para ejecutar la orden de detención con fines investigativos de la subteniente Joselyn Brigitte S. P. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/EZajuEKhZc — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 16, 2022

Han pasado cinco días de la desaparición de la mujer y aún no hay certezas sobre lo que pudo haber ocurrido con ella. Lo que sí existe hasta el momento es el cruce de acusaciones, omisiones y señalamientos entre la Policía y la Fiscalía.

El jueves la fiscal Diana Salazar hizo un llamado de atención a la Policía porque como parte de las diligencias que tenían que cumplir estaba el seguimiento a Cáceres. Según ella, se enteró por los medios que el principal sospechoso se encontraba prófugo.

El comandante de la Policía Fausto Salinas explica el otro lado de la situación. Acompañado por miembros de la cúpula policial, el oficial reiteró que la entidad se encuentra aportando con todos los elementos que requiere la Fiscalía. Aclaró que desde el inicio se dispuso la participación de unidades especiales de investigación y la del bloque de búsqueda para que encuentre al servidor policial y pueda ser presentado ante la justicia. De igual manera se han dado todas las facilidades para que todo funcionario policial rinda las versiones correspondientes. Insistió en que todos los elementos obtenidos en la escena del delito se encuentran en cadena de custodia a disposición de los operadores de justicia.

Salinas ratificó que el martes 13, a las 11:50 localizó y notificó al sospechoso para que rinda versión ante la Fiscalía. "A las 14:40 se solicitó al fiscal que sea retenido por 8 horas como determina la ley. Cumplidas las 8 horas la Fiscalía decidió no formular cargos para no poner en riesgo la investigación", destacó Salinas. Sobre la vigilancia el comandante añdió que La misma noche del 13 de septiembre se solicitó la autorización para la vigilancia y seguimiento de uniformado la cual fue entregada recién a las 04:00 del miércoles 14 de septiembre. "Antes de esa hora la Policía no estaba facultada para realizar la actividad", insistió Salinas.

Hizo un llamado a "todos los operadores de justicia para trabajar coordinadamente para resolver esta delicada investigación". En el afán de encontrar al sospechoso en el caso de la abogada desaparecida se ofreció una recompensa de hasta 20.000 dólares por información certera que permita ubicar al policía y determinar la verdad de los hechos.