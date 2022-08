Confiado de que nadie lo escuchaba, Richard García, uno de los detenidos en el caso Danubio, hablaba con soltura sobre sus planes. En una Sala de Vigilancia Técnica, los agentes escuchaban y tomaban nota de cada una de sus llamadas telefónicas.

Una comunicación, del 6 de febrero de 2022, a las 11:53, evidencia que García recibía pedidos de personas que habían trabajado en la campaña de Guillermo Lasso para la Presidencia de la República y que esperaban un puesto de trabajo.

Audios lían a Juan José Pons Leer más

El interlocutor se identifica como Geovanny. Este le pregunta a García si puede meter a gente en CNEL, en algún cargo. Quiere un puesto para un dirigente que está sin trabajo.

García le responde que hay que esperar y que ahora está concentrado en tomarse una foto con Juan José Pons y con Guido Chiriboga “para que la gente vea cuál es el grupo que él representa”.

En el tiempo que ocurrió esta llamada, Jhon Eduardo Baquerizo Castillo era el vicepresidente de la Agrupación Unidos por Salinas, que ayudó a Pons y García a mover la gente en Santa Elena para hacer campaña por Lasso.

Cuenta que asistió a varias reuniones en casa de García, en las que se ofrecieron puestos de trabajo en CNEL a los líderes que trabajaron en los eventos políticos. Pero pasaron los meses y las promesas no se concretaron.

“En una reunión en casa de García, él llamó directamente al director del hospital Liborio Panchana y le dijo que él lo había puesto en ese cargo. Lo presentó a todos en esa reunión e indicó que tengamos tranquilidad, que él iba a poner más cargos con la venia de Juan José Pons”, contó Baquerizo, quien identificó a García como mano derecha de Pons.

El 9 de febrero, tres días después de la reunión, la Agrupación Unidos por Salinas rompió la alianza política con Pons y con García, “por su falta de palabra y porque “García colocó a gente que ni trabajó en la campaña en cargos... los puso a dedo”, dijo Baquerizo.

El 2 de febrero de 2022, a las 11:59, Richard García habla con alguien llamado Pedro. Le dice que se reunió con Guido y con Juan José. Pedro le pide que vaya a El Oro. Richard García le pregunta si habló con Rosita Reyes, porque hay la posibilidad de que el hijo de Pedro vaya como administrador de la eléctrica de El Oro.

Pedro le dice a Richard que va a ver si puede ir a Guayas para hablar personalmente con él. Pero las autoridades que llevan el caso no saben si ese cargo se concretó.

Al contrario, la mejor defensa de los procesado ha sido señalar que no hay evidencias de que los cargos por los que supuestamente se pedía dinero fueron realmente comprados.

En el audio del 6 de febrero, Geovanny también le dice a Richard García que no se olvide de Banecuador porque tiene “muchas carpetas ingresadas”. Richard le contesta que todo eso debe resolverlo.

El 2 de febrero, a las 12:02, Richard contesta otra llamada de una persona a quien llama compadre. Este le pide que no se olvide del tema de una tercera persona, cuya identidad los investigadores todavía no conocen. Richard le responde que el viernes 4 de febrero se reunirá con Guido y Juan José Pons “para tomar decisiones, porque al parecer me van a dar a la provincia de Santa Elena”.

Asambleísta condecoró a García

Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, conoce desde hace años a Richard García. “Es un líder social de Guayaquil”, dijo y por su labor durante la pandemia, en la que impulsó campañas para detectar la COVID, fue condecorado por el legislador en octubre de 2021. Almeida dice que “el gordo siempre ha estado con todos los partidos”. Hoy, Almeida es uno de los que denuncia a la directora de la Senae, Carola Ríos, y pide que salga de su cargo.