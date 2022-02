Estos hechos son los que indignan. Es la conclusión a la que se podría llegar cuando de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se habla y, sobre todo, si se gestó durante la pandemia de COVID-19. La Empresa de Servicios Exequiales del IESS tuvo que resurgir en 2020, pero no fue así. Funerarias privadas sí. “Ya no nos sorprenden los casos de corrupción en el IESS”, comenta Mariana Lozano, vicepresidenta de la Red de Maestros Jubilados. Ella dice sentirse dolida por la falta de sensibilidad en ilícitos que se cometen con el dinero de los afiliados.

En 2021 el caso de irregularidades en la empresa funeraria de la institución ya fue conocido por la Fiscalía, recuerda Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut, pero cuestiona que estos casos no sean atendidos con la celeridad que se requiere. Pero va más allá. Lo achaca a la falta del representante de los trabajadores en el Consejo Directivo para vigilar la administración de la seguridad social en el país. “Se han realizado hechos de corrupción a vista y paciencia de las autoridades que han pasado por el IESS, funcionarios que son del sector del Gobierno y empresarial, entes que están administrando en este momento la institución y no tienen un plan real de lucha contra la corrupción”, apunta Bedoya.

“Las personas que llegan a la institución no conocen lo que es un servidor público. Ignoran la palabra ‘servicio’ y el no servirse de los dineros ajenos. Si el IESS no cambia y no ubica a buenos profesionales de carrera, seguiremos lamentándonos”.

Mariana Lozano, red de maestros jubilados.