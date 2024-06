Sonnenholzner a Topic: "A diferencia tuya, no necesito que mi papá me solvente"

Los excandidatos presidenciales Jan Topic y Otto Sonnenholzner protagonizaron un desencuentro en redes sociales, luego de una publicación de Topic en la que anunciaba el lanzamiento de un podcast.

Todo empezó con un tuit del excandidato del Partido Social Cristiano (PSC) contando que tendrá un espacio digital llamado "El Topic de la semana", en el que tratará diversos temas, como los avances del plan de desarrollo que presentó, días atrás, para mejorar la seguridad en Durán.

"Hablaremos de temas fuera de la política y algo tal vez dentro de la política", indicó Topic, quien agregó que también abordará el tema de 'fake news'. "En esto soy libro abierto y tal vez por eso es que todavía no logro empatar bien con la política porque veo lo fácil que las personas mienten", señaló.

Lo que dijo más adelante fue lo que desató el cruce de palabras con Sonnenholzner. "Podemos hablar rápidamente del tema de fake news, tema de Odebrecht, tema de radares. Otto, Otto, tu papá todavía no responde el oficio. Dile que lo responda. No está bien atacar en público, pero ya en privado cuando ven que lo que dijeron era mentira, ya quererse esconder, no es de caballeros", expresó.

Si tienes diferencias con mi padre, háblalo directamente con él. Él tiene sus opiniones y yo las mías. A diferencia tuya, no necesito que mi papá me solvente ni me defienda. No mezclo lo público con lo privado.

Llámalo tú mismo o que tu padre lo haga, como ya ha ocurrido. No soy… https://t.co/KawPcaYZrw — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) June 20, 2024

La respuesta de Otto Sonnenholzner no se hizo esperar. "Si tienes diferencias con mi padre, háblalo directamente con él", empezó diciendo el excandidato presidencial.

"Él tiene sus opiniones y yo las mías. A diferencia tuya, no necesito que mi papá me solvente ni me defienda", arremetió Sonnenholzner, quien también agregó: "no mezclo lo público con lo privado".

A modo de respuesta a las expresiones de Topic, diciéndole que le pida a su padre responder un oficio, Sonnenholzner señaló: "Llámalo tú mismo o que tu padre lo haga, como ya ha ocurrido. No soy recadero de nadie".

Sonnenholzner y Topic participaron en las elecciones anticipadas de 2023 como candidatos a la Presidencia de la República, luego de que el expresidente Guillermo Lasso aplicará la denominada muerte cruzada. Hasta el momento, Topic ha descartado una participación electoral para las votaciones de febrero de 2025.

