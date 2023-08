La tarde de este 20 de agosto desde el hotel Oro Verde, en Guayaquil, el candidato presidencial por la alianza Actuemos, Otto Sonnenholzner, se pronunció para agradecer a los ecuatorianos. Aseguró que aún no hay resultados. "Quien diga que los tiene, está mintiendo. No hay exit poll. Pero tenemos buenos y alentadores reportes", aseguró.

Pidió paciencia en el proceso democrático y transparencia. El presidenciable se refirió a las fallas informáticas que denunciaron los votantes en el extranjero.

Elecciones en Ecuador: cerca de 1.000 detenidos al cierre de la jornada Leer más

"Esperemos que las fallas que hubo en el sistema a nivel internacional, y nuestra solidaridad con los migrantes que no lograron sufragar, no afecte al proceso de conteo de votos cuando se empiecen a contar las actas. Pediremos explicaciones, porque si el CNE no resistió un ataque pirata, como lo han denunciado, que nos garantiza que lo resista a nivel nacional y por eso hay una preocupación" , aseguró Sonnenholzer, que hizo énfasis en que estaban velando porque haya transparencia.

Hizo un llamado a quienes están haciendo el conteo electoral a que documenten cada acta, a fin de evitar malos entendidos.

"Nosotros solo queremos un proceso limpio, transparente y que se respete la voluntad popular. Nosotros siempre estaremos de lado de la decisión democrática... Sin embargo, ante el incidente que ha afectado el sistema internacional, sí saltan alarmas y nos causan duda", insistió.

Sonnenzholzer, quien saltó a la palestra pública en diciembre del 2018, luego de ser elegido como vicepresidente de la República durante el mandato de Lenín Moreno, cargo en el que se desempeñó hasta julio del 2020; aseguró que se pronunciará nuevamente cuando ya conozca los resultados. Por ahora, dijo, esperará y lo hará acompañado de los candidatos a asambleístas por Actuemos, quienes se encontraban también en el salón del hotel.

Observadores coinciden con normalidad general en las elecciones Leer más

Dentro de su plan de gobierno, Sonnenholzner tiene como objetivo “recuperar la presencia y el rol del Estado como actor principal en el manejo de la crisis de seguridad que vive el país”, con un enfoque integral para combatir a las mafias, al crimen y a la corrupción.

En una entrevista con EXPRESO antes de que se inicie la campaña electoral, el presidenciable indicó que para atender la crisis de seguridad en el país, el primer paso será controlar las cárceles a nivel nacional.

“Se necesita al menos tres prisiones de máxima seguridad de unos 1.000 convictos por cárcel, en donde realmente cumplan con su condena y un verdadero régimen penitenciario”, manifestó el candidato.