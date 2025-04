Estos son los temas que Daniel Noboa habló "en reunión privada" con Donald Trump

Tras varios días de hermetismo, el presidente y candidato Daniel Noboa reveló este 1 de abril de 2025 detalles de la cita que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su corta visita a Estados Unidos a finales de marzo.

En entrevista para Radio Sucesos, Noboa aclaró que la reunión con Trump fue "privada y positiva" en la residencia de Palm Beach, Florida, del mandatario del país norteamericano. Además, señaló que sí se trataron los temas que él adelantó antes de viajar a Estados Unidos.

"Hablamos de temas migratorios. (Trump) entiende los esfuerzos que hemos hecho como país, los programas que tenemos para nuestro migrantes que regresan al país", acotó Noboa e indicó que estuvieron acompañados por el asesor económico de Trump y el secretario de Salud, Robert Kennedy.

El presidente Daniel Noboa publicó esta foto en su perfil de X. Cortesía.

Noboa señala que Trump se "sorprendió" por las cifras de Ecuador

Por otra parte, el presidente Noboa dijo en Radio Sucesos que Trump quedó impresionado por las acciones económicas y de seguridad que ha ejercido su gobierno; y que incluso le pidió una opinión sobre la política exterior de Estados Unidos.

"Le sorprendió nuestras cifras de inflación", soltó Noboa y añadió que a Trump también "le pareció positivo que estemos peleando contra el narcotráfico, la narcopolítica"; aunque el presidente no brindó más detalles sobre ese tramo de la conversación.

Noboa dijo que Trump incluso le pidió una opinión sobre las acciones de Estados Unidos sobre Venezuela: "me preguntó qué me parecía lo que había hecho con Venezuela y le dije que me parecía bien. No puede ser que los Estados Unidos tenga una postura anti dictadura, anti terrorismo y al mismo tiempo una empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela".

Uno de los planos sobre la plataforma para las fuerzas estadounidenses. CNN

Trump evaluará declarar terroristas a grupos criminales ecuatorianos

En materia de seguridad, el presidente y candidato Daniel Noboa comentó que reiteró su pedido a Donald Trump de que los Estados Unidos declare terroristas a los grupos criminales ecuatorianos. "Quedó en revisarlo", se limitó a decir Noboa.

Por otra parte, respecto a la relevación hecho por CNN sobre el posible regreso de las fuerzas estadounidenses a Ecuador, el presidente ecuatoriano sostuvo que la discusión no es nueva, pero que tiene distintas a las que sus opositores tratan de posicionar.

"No solo es que vengan y hagan lo que sea. Todos están sujetos a la ley y la supervisión de nuestras Fuerzas Armadas y Policía", aclaró y adelantó que la cooperación en alta mar de los Estados Unidos se va a ampliar para patrullar narcotráfico y pesca ilegal.