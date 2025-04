¿Cuáles son los requisitos para solicitar la visa Schengen desde Ecuador?

Los ecuatorianos necesitan visa para ingresar a los países del espacio Schengen. La Comisión Europea ratificó el pasado 28 de febrero de 2025 que Ecuador continúa en la lista de países que requieren visa para visitar esta zona europea.

A pesar de que desde hace años se discute la posibilidad de eliminar este requisito para los ciudadanos ecuatorianos, hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. Por lo tanto, la obligación de solicitar una visa Schengen desde Ecuador sigue vigente.

¿Qué es la visa Schengen y qué países permite visitar?

La visa Schengen es un permiso que autoriza la entrada y libre circulación en 27 países europeos que forman parte del Acuerdo de Schengen. Estos países son:

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

No todos los países de Europa pertenecen al espacio Schengen. Por ejemplo, Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Chipre y el Reino Unido (tras el Brexit) no aceptan la visa Schengen como documento válido de entrada.

¿Dónde solicitar la visa Schengen desde Ecuador?

Si planeas visitar varios países del espacio Schengen, la solicitud debe hacerse en el Consulado del país donde vayas a permanecer más tiempo. Si estarás el mismo número de días en varios países, debes solicitarla en el consulado del país al que ingresarás primero.

Requisitos generales para obtener una visa Schengen

Aunque los requisitos pueden variar ligeramente entre embajadas, estos son los documentos que usualmente se solicitan:

Formulario de solicitud de visa Schengen llenado y firmado.

Fotografía actual tamaño carnet a color.

Pasaporte válido por al menos 9 meses después de la fecha de retorno.

Comprobante de pago de la visa.

Reserva de vuelo de ida y vuelta.

Información personal y laboral: estado civil, nombre de la empresa, dirección, teléfono y salario.

Si estás estudiando: datos de la institución y programa académico.

Además, el solicitante debe presentarse personalmente en el consulado correspondiente.

¿La visa Schengen garantiza la entrada a Europa?

No. Aunque tengas una visa Schengen aprobada, las autoridades de frontera pueden denegar la entrada si no demuestras el motivo y condiciones del viaje o si no cumples con otros requisitos de ingreso al país.

